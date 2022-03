„My jsme začali nabízet tuto možnost pomoci bližnímu u závažných stavů, protože zemřelých dárců orgánů není dostatek a pacientů na čekací listině neustále přibývá. Žijícím dárcem se může stát každý dospělý člověk bez závažného onemocnění, který není obézní. Shoda v krevní skupině zde není zcela nutná,“ vysvětluje přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk.

Dosud v IKEM byla takto darována játra pouze ve třech případech u dětí. V roce 2003, 2012 a 2014, kdy byl vždy dárcem otec malého pacienta.

Vstup do programu žijících dárců je nabízen všem pacientům. Transplantace jater od žijícího dárce pro dospělého pacienta je ale technicky složitější než u dětí. „Je to dáno zejména tím, že pro dospělého příjemce musíme odebrat od žijícího dárce mnohem větší kus jater. Přitom nesmíme ohrozit jeho život. I proto se na tyto nejtěžší výkony připravujeme také pomocí virtuální reality, která nám umožní se podívat na orgán nejen z venku, ale i zevnitř na cévní řečiště, a získáváme tak velkou míru jistoty, protože víme, do čeho přesně jdeme,“ vysvětluje docent Froněk, který podobné operace jezdí provádět do zahraničí, kde tyto programy úspěšně zachraňují životy.

„Jsem velmi rád, že naši lékaři opět posouvají hranice pomoci nejvíce nemocným pacientům. Je neuvěřitelné sledovat, jaké diagnózy lze dnes již vyléčit a vrátit pacienty do plnohodnotného života. A to přeji i paní Gabriele. Její sestře pak patří především úcta, kterou si po právu zaslouží,“ ředitel IKEM Michal Stiborek.