Na přípravě přístroje pro detekci koronaviru spolupracují vědci z fyzikálního ústavu od dubna s kolegy z Biologického centra Akademie věd a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V budějovických laboratořích biosenzory testují i v zářijových dnech.

"Dobrou zprávou je, že to funguje. Podařila se detekce živého viru, dokonce i s citlivostí, kterou jsme předpokládali," řekl Dejneka. "Během testování jsme nicméně narazili na více potenciálních směrů rozvoje. Původně jsme si mysleli, že to bude přístroj, který ohledně přítomnosti koronaviru ukáže \'ano/ne\'," poznamenal Dejneka. Taková rychlá detekce podle něj zatím zabere asi 15 minut.

"Aktuální testování ale odhalilo možnost kvantitativního odhadu množství viru při delší době měření," dodal výzkumník. Vyžádalo by si to další vývoj a dlouhodobější testování. Z vědeckého hlediska je to však podle Dejneky mnohem atraktivnější cesta.

"Musí se udělat odhad, co je zajímavější, efektivnější i z hlediska aplikací a transferu technologií. Na akademické půdě by mohly být vyrobeny stovky biočipů, pro větší množství je však nutné navázat spolupráci s průmyslem," poznamenal vědec. Na rozhodnutí o dalším směřování výzkumu mají tedy vliv i průmysloví partneři, s kterými jednají, zda budou chtít zavést přístroj rychle do praxe ve zjednodušené podobě, nebo pokračovat v dalším vývoji. Podrobnosti o tom, s kým výzkumníci jednají, podle Dejneky dosud není možné sdělit.

Tým tento měsíc čeká ještě měření kalibračních křivek v laboratořích, což je podle vědce náročné. Na jejich základě pak zřejmě padne rozhodnutí o další možné úpravě přístroje.

Jádrem biodetekčního systému jsou výměnné biočipy připravované na bázi funkcionalizovaných ultrarezistentních povrchů, které při kontaktu s komplexními biologickými médii neztrácejí rozpoznávací vlastnosti. O vývoji těchto biosenzorů vědci informovali už na jaře.

Postup pro vývoj vysoce citlivého, přenosného přístroje se odvíjel od projektu, který výzkumníci řešili už před koronakrizí. V zakázce pro Policii ČR totiž pracovali na biodetekčním systému pro rychlé odhalení patogenů v potravinách.