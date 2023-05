Milovníci tradiční italské pizzy šílí, jak někdo může provést s jejich oblíbeným receptem něco takového, jako je udělat ji z masa, úplně bez těsta. Naproti tomu zastánci nízkosacharidových diet, jako jsou keto či paleo dieta, si pochoutku přecpanou bílkovinami nemohou vynachválit. Odborníci na výživu upozorňují, že udělat si jednou za čas meatzu určitě není problém, ale dlouhodobé stravování s nedostatkem sacharidů podle nich ohrožuje zdraví.

Namísto těsta slouží jako korpus pro meatzu maso. | Foto: Shutterstock

Vezmete obří masový stejk, řádně naklepete, okořeníte a na chvíli ogrilujete. Následně dáte navrch rajčatovou omáčku, strouhaný sýr a třeba nějakou uzeninu a v grilu dopečete. Pak už jen krájíte dílky a užíváte si keto či paleo oběd.

Takto svůj bizární počin předvádějí na sociálních sítích i na YouTube Max a Guga, dva blogeři, kteří šíří slávu masových receptů. K podobně velkému „fláku“ masa se asi málokdo dostane. Ale úplně stačí vzít prostě dva průměrné stejky a připravit si na pánvi menší variantu meatzy, jak ukazuje ve svém receptu Atkis Petretzikis.

Pizza z mletého masa

Tím ale kreativita vyznavačů nízkosacharidové diety nekončí. Kdo nesežene stejky, může meatzu levněji vyrobit z mletého masa.

„Mám mnoho receptů na nízkosacharidovou pizzu. Pizza v krustě z kokosové mouky a krusta na pizzu z květáku jsou skvělé. Ale pokud chcete ještě nižší obsah sacharidů nebo možná méně vlákniny, je pizza s masovou krustou vynikající volbou,“ píše na svém webu healthyrecipesblogs Vered Daleeuw, bývalá advokátka, která se vrhla na propagaci nízkosacharidové a bezlepkové výživy.

Čistokrevný paleo recept

U nás zatím meatza až tolik populární není, ale co frčí na západě, k nám obvykle časem doputuje. Nicméně pár receptů na pizzu z mletého masa lze najít i na českých webových stránkách.

Moc si ji pochvaluje třeba Miroslav Matoušek, zvaný Metla na svém blogu paleo-doupe. Prozrazuje, že to byl první čistokrevný paleo recept, který kdy zahlédl, a tak moc ho oslovil, že ho přitáhl k paleo stravě.

Po keto dietě přijde jojo efekt

Odborníci na výživu z nízkosacharidových diet, a tedy ani z masové pizzy, moc nadšení nejsou. „S pacienty, kteří si prošli keto dietou, se setkávám poměrně často. Většinou navštíví odborníky poté, co u nich právě taková, nebo jiná dieta selhala. Já osobně nejsem zastáncem žádných drastických diet, které vynechávají nebo striktně omezují některou složku stravy“ říká Radka Šmídová, nutriční terapeutka pražské OB kliniky.

Keto dieta sacharidy hodně omezuje, dlouhodobě se nedá držet.Zdroj: Shutterstock

Průběh bývá u takových diet většinou stejný – pacient výrazně zhubne, zaplatí spoustu peněz, ale jakmile dieta skončí, vrací se zpět ke svým původním návykům a uplatňuje se i jojo efekt. Po ukončení diety tedy pacient nabírá kilogramy zpět, a často i převýší svou hmotnost před začátkem diety.

Problémem při keto či paleo dietách může být nadbytek bílkovin. „Doporučené bezpečné množství bílkovin, zkonzumovaných za den, je 1 - 1,5 gramu na kilogram hmotnosti. Větší množství nad 2 gramy na kilogram hmotnosti by již mohlo být škodlivé, i když existují specifické podmínky, kde pod dohledem lékaře se i takováto množství podávají,“ vysvětluje Petra Šrámková, lékařka věnující se obezitologii na OB klinice.

Tělo si o sacharidy řekne

Jak může být nadbytek bílkovin pro organismus škodlivý? Takzvané VLCD diety, čili very low calory diet, kam keto dieta leckdy patří, mohou způsobovat pocity na zvracení, zácpu i průjem, zimomřivost, zvýšenou tvorbu žlučníkových kamenů i výskyt srdečních arytmií.

„Příliš velké množství zejména živočišných bílkovin může vést také k onemocnění dnou. Nedostatek sacharidů se může na organismu projevit negativně, člověk pociťuje leckdy únavu, horší soustředění, trpí zácpou. Navíc, dříve či později, si tělo o sacharidy řekne, ale velmi pravděpodobně v podobě rychlých sacharidů, jako jsou sladkosti, sušenky, zákusky, nebo čokoláda,“ upozorňuje doktorka Šrámková.

Při nedostatku sacharidů se dřív umírá

Z vědeckých studií, které se keto dietou zabývaly, jasně vyplývá, že není vhodná pro dlouhodobý stravovací režim. Přestože může pomoci poměrně rychle zhubnout, přináší řadu negativ.

„Studie například potvrdily vyšší mortalitu u lidí s nízkým příjmem sacharidů oproti lidem s běžným příjmem, což je přibližně padesát procent sacharidů v jídelníčku. Pokud je nedostatek sacharidů doplněn tuky, jejich nadměrný příjem zvyšuje riziko obezity, cukrovky druhého typu, hypertenze a dalších kardiovaskulárních onemocnění nebo nealkoholické steatózy jater. Další nevýhodou je pak omezený výběr potravin, který může vést až k nedostatku určitých vitaminů či minerálních látek,“ upozorňuje Jitka Dokoupilová, nutriční poradkyně ze společnosti NutritionPro, která dodává lidem v současnosti v Česku nejlépe hodnocenou krabičkovou dietu.

Keto a paleo diety ničí naši planetu

A to není všechno. Držet keto dietu je ještě navíc nepřátelské k naší planetě, protože je naprosto neekologická. Jak informoval web eurekalert, právě při keto dietě na každých 1 000 zkonzumovaných kalorií připadá vznik přibližně 6,6 kg emisí CO2. Ukázaly to výsledky studie vědců z americké Tulane University publikované v odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition, která zkoumala celkem šest stravovacích stylů včetně několika populárních diet s ohledem na jejich ekologický dopad.

Bezlepková dieta není na hubnutí. Víme ovšem, proč u někoho funguje

Hned za keto dietou se poté umístil další aktuálně populární styl stravování, a to paleo dieta, jejíž uhlíková stopa dosáhla na dané množství zkonzumovaných kalorií 5,7 kg emisí CO2. Nejnižší uhlíkovou stopu zjistila studie u veganské stravy, při níž průměrně vzniká pouze 1,5 kg CO2 na 1 000 zkonzumovaných kalorií. Běžná, všežravá, strava v hodnocení své udržitelnosti skončila uprostřed žebříčku.

Paleo a keto diety propadly i v nutriční kvalitě

Studie se navíc zaměřila i na nutriční skóre zkoumaných diet. Nejvyššího hodnocení z hlediska výživové kvality dosáhla pescatariánská strava, což je primárně vegetariánská strava s přídavkem ryb a mořských plodů. Za ní se umístila strava vegetariánská, uprostřed skončila všežravá dieta. Nejhůře poté opět dopadla keto dieta následovaná paleo stravou.