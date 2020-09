Roman Prymula: Česko by mělo mít od října rychlejší test na koronavirus ze slin

Česko by mělo mít od října rychlejší testy na koronavirus. Nákaza by se nezjišťovala z výtěru z nosohltanu, ale ze slin. Výsledek by byl zhruba za 45 minut. Na semináři o telemedicíně to dnes řekl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj se nyní upravuje také evidence karantén, a to kvůli říjnovým volbám.

Epidemiolog Roman Prymula | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

"Určitý zlom by měla znamenat možná změna testování. Pokud dopadne vše z hlediska srovnávacích testů dobře, měli bychom od 1. října mít proteinové testy, které jsou rychlejší. V jednom cyklu umožňují detekovat pozitivitu na změně zabarvení po inkubaci v inkubátoru, kde se nastaví teplota. Po nějakých 45 minutách máme výsledek," uvedl Prymula. ON-LINE: V Česku rychle přibývá případů koronaviru. Mohou za to i častější testy Přečíst článek › Nyní se používá výtěr z nosohltanu štětičkami, tedy PCR test. Při tomto vyšetření se zjišťuje genetická informace viru v ribonukleové kyselině (RNA). Výsledky mají lidé mít do 48 hodin. U levnějšího a rychlejšího proteinového LAMP-testu stačí sliny. Tento typ testů se využívá už dlouho u jiných nákaz. Jaké jsou příznaky koronaviru? Informace naleznete ZDE Prorektor Univerzity Karlovy a šéf výzkumného týmu v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka ve čtvrtek Českému rozhlasu řekl, že testy ze slin jsou příležitost k masovému testování. Podle něj by se vyplatilo, kdyby bylo testování pro všechny zadarmo. Univerzita Karlova v polovině srpna oznámila, že se soukromým sektorem vyvíjí společný test na chřipku a koronavirus, který by se mohl na trh dostat zhruba v půlce září. Akademici sdělili, že jsou připraveni zapojit do testování své laboratoře jako na jaře. Evidence lidí v karanténě Podle Prymuly dosud nebyli dobře evidováni všichni, kteří skončili v karanténě. Do ní se dostávají hlavně lidé, kteří byli s nakaženými v kontaktu. Lékaři jim vystavují e-neschopenku. Podle údajů ministerstva práce jich vydali od 1. března do 3. září 76 101. "Modelů, jak být v karanténě, je celá řada. Doposud to úplně nevadilo z hlediska evidence, byť jsme byli schopni exaktně evidovat případy nařízené z hygieny a vystavené e-neschopenky od praktiků. Další, které v systému unikaly, úplně dobře evidovány nebyly," řekl Prymula. Němci zvažují, že ČR vyřadí ze zeleného seznamu. Z našeho vypadnou "Kanáry" Přečíst článek › Podle něj se nyní evidence upravuje, a to kvůli říjnovým volbám. "Vznikl tady obrovský požadavek, aby bylo umožněno všem volit. Systém se modifikuje včetně markerů, jak lidi označit, abychom je byli schopni identifikovat a vědět, kolik lidí v režimu karantén je," řekl Prymula. Nyní proplácené testy mají většinou lidé s příznaky či ti, kteří byli od nakažených méně než dva metry aspoň 15 minut. Elektronickou žádanku dostávají od hygieniků či od svých lékařů. Ti, kteří jdou na test sami a platí si ho, ji nemají. Teď by se měla vyplnit i jim v odběrovém místě a zaevidovat. Bez e-žádanky by se odběr neměl provést, uvedl Prymula. Jako výhled do budoucna zmínil případné "covidové pasy". Lidé by například mohli mít QR kódy s informací, že mají negativní test. Využilo by se to třeba při návštěvě různých akcí či při cestování. "Je to další možnost, jak systém optimalizovat a rozšířit," dodal vládní zmocněnec.

Autor: ČTK