Zánět střeva může překvapit ze dne na den. Problémy má čím dál více lidí

Lence (35) diagnostikovali lékaři ulcerózní kolitidu před téměř třinácti lety. „Byl to takový nečekaný ‚dárek‘ k mým 23. narozeninám,“ vzpomíná smutně. Do té doby byla Lenka normální mladá žena bez jakýchkoliv zdravotních problémů. Nemoc u ní udeřila náhle, ale o to intenzivněji.

Nemocným ulcerózní kolitidou pomáhá biologická léčba, která byla ještě před pár lety velmi drahá, a tedy pro část potřebných zcela nedostupná. | Foto: Shutterstock