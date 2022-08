„Dítě předškolního a raného školního věku by mělo mít tři hodiny denně přirozeného pohybu, ať už ve školce, škole, kroužcích, v přírodě nebo doma s rodiči. U předškolních dětí se pak doporučuje cvičení nebo řízený pohyb dvakrát týdně šedesát minut, a to nejlépe pod dohledem kvalifikovaných instruktorů – jedním z důvodů je zejména zbavení se fixace na již vytvořené špatné pohybové návyky,“ upozorňuje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Podle odborníků není vůbec dobře, pokud se děti příliš brzy věnují specializovaným sportům. Škodlivé jsou především veškeré aktivity spojené s jednostrannou zátěží, silová cvičení, vytrvalostní běhy, dlouhé setrvávání v určitých polohách, extrémní rozsahy pohybů v kloubech nebo doskoky a dopady z neúměrné výšky na tvrdou podložku.

Zároveň není možné chtít po dětech fyzicky náročné výkony, protože jejich svalová a kosterní soustava nejsou připravené na velkou zátěž. Proto odborníci tak neradi vidí, když děti příliš brzy začínají s hokejem, fotbalem, tenisem, golfem… Všechny tyto specializované sportovní disciplíny jsou krásné, ale určitě se vyplatí si na ně počkat do školního věku.

Jaké cvičení je vhodné pro předškoláky

Než děti přijdou do první třídy, měly by zvládnout základní pohybové úkony, které jsou přirozené jejich věku a prospěšné jejich fyzickému vývoji. Měly by se naučit základy ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotoul vpřed, skákat, padat, nebo se nebát míče.

„Předškolní dítě by rozhodně mělo zvládnout převaly vpravo a vlevo, kotoul vpřed, násobené odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skok z místa, jednoduché skoky přes švihadlo, přeskočení překážky, seskoky z vyšší podložky nebo lavičky na měkkou podložku, chůzi na zemi po vyznačené čáře, rovnovážnou polohu na lavičce či nízké kladině, skákání panáka a zvládnutí změny směru či zvládnutí jednoduchého rytmického pohybu,“ vyjmenovává Kristýna Přibylová úkony, které patří do všeobecné pohybové průpravy a jsou také součástí Konceptu pohybové všestrannosti pro nejmenší, jehož je spoluautorkou a podle kterého vyučují lektoři v profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym.

Autor: Zuzana Rybářová, zdroj: www.monkeysgym.cz