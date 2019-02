Středa 13. února se stala nešťastným dnem hned pro dvě auta zaparkovaná před obchodním domem na Brandýsku. „V obou případech zloději po rozbití skleněné výplně odcizili volně položené osobní věci, které si poškození nechali uvnitř,“ konstatovala Hašlová. S tím, že způsobená škoda se vyšplhala ke dvaceti tisícům korun.

Policisté z Úval řeší prakticky totožný případ. „Zloděj se taktéž vloupal do osobního vozu na parkovišti před obchodním domem, a to za účelem odcizení věcí zanechaných uvnitř,“ přiblížila policistka souvislosti. Upozorňuje, že i když si to lidé si neuvědomují, předměty, které zůstanou v autě, jsou pro zloděje lákadlem.

Policie radí, jak chránit auto



- Nenechávejte ve vozidle žádné cenné věci

- Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle, ani když od svého vozu odcházíte jen na malou chvíli. Zbytečně neriskujte!

- Nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích

- Zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu – byť jen na chvíli

- Pokud parkujete v místech, kde dochází často ke krádežím vozidel, zajímejte se o bezpečnější systém uzamykání

- Technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte je v palubní přihrádce



Zdroj: Policie ČR