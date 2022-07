„K celému skutku mělo dojít v době od 24. do 25. června v Čáslavi, kde měl odcizit motocykl značky Yamaha v hodnotě 40 tisíc korun, následně ho měl odvézt do Tyršovy ulice, kde z motocyklu strhal část kapotáže, vytrhal kabely z motorového prostoru, sedlo a nádrž a poškodil páku brzdy. Poté, co motocykl takto poničil, přemístil ho na jiné parkoviště,“ popsal krajský policejní mluvčí Pavel Truxa.