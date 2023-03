Do velmi nepříjemné a choulostivé situace se dostal šestadvacetiletý muž z Čáslavi. Na internetu si začal dopisovat se ženou. Alespoň si to myslel. Neuváženě jí však zaslal svou nahou fotografii - a rázem se stal terčem vydírání.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Mladý muž si začal prostřednictvím sociálních sítí dopisovat s neznámou osobou, která vystupovala pod ženským jménem a komunikovala s ním jen v anglickém jazyce.

Nejprve si několik dní psali o běžných věcech, pak začala být komunikace intimnější. „O pár dní později žena poslala svou nahou fotografii a chtěla, aby muž udělal to samé. Ten se nejprve zdráhal, ale poté, co poslala další dvě fotografie, učinil tak i on a poslal jí svou nahou fotografii, čehož vzápětí hořce litoval,“ sdělil mluvčí policie Pavel Truxa.

Z internetové přítelkyně se totiž rázem vyklubal podvodník. Odepsal mu, že to celé byla past a pokud nezašle 1000 Euro, rozešle jeho fotografii všem kontaktům. „Muž ze strachu před zveřejněním zaslal 50 Euro, protože více peněz na účtu neměl. Vydírání ale pokračovalo dál,“ doplnil Truxa.

Podvodník nakonec prokázal, že svou hrozbu myslí vážně: fotografii poškozeného zaslal i jednomu z jeho kontaktů. Muž se proto rozhodl nahlásit vše policii. Ti nyní případ řeší.

Za vydírání i roky vězení

„Policisté v Čáslavi zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání, za které hrozí pachateli, v případě dopadení a odsouzení, trest odnětí svobody na 6 měsíců až 4 roky,“ dodal mluvčí policie.