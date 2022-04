Chtěl se obléct i najíst. V obchodech kradl snad vše, co mu přišlo pod ruku

Na to, že teprve loni dosáhl plnoletosti, toho stihl už poměrně hodně. Teprve devatenáctiletého mladíka obvinili koncem minulého týdne kutnohorští kriminalisté z pokračujícího přečinu krádeže. Právě on měl krást, a to nejméně ve třiatřiceti případech. Vše zvládl v průběhu několika málo měsíců od prosince roku 2021 do konce března roku letošního.

Krádež - ilustrační foto | Foto: Deník / Ludmila Korešová