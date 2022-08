„Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup do vašeho mobilu či počítače a přeposlat si co nejvíce peněz. Začíná to tím, že podvodník umístí na internet nebo na sociální sítě velice lákavou reklamu slibující zisk z vašich investovaných finančních prostředků. Důležité je poznamenat, že pachatelé využívají pro větší důvěryhodnost do svých reklam známé osobnosti či společnosti,“ předeslala policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy, tudíž vše vypadá natolik důvěryhodně, že se pachatelům daří okrást nesmírně velký počet lidí.