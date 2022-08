„Tuto skutečnost měl muž ohlásit do několika dnů na příslušném úřadě, to však neučinil a dalších deset let pobíral vdovecký důchod neoprávněně. Na celou věc se přišlo až kontrolou ze strany úřadu v evidenci obyvatel. České správě sociálního zabezpečení tak způsobil škodu dosahující téměř 700 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Muži v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Zároveň mu byla uložena povinnost přeplatek na vdoveckém důchodu vrátit.