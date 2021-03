„K loupežnému přepadení seniorky došlo v Kutné Hoře 27. února 2021 v ulici Školní. Mladík zde v dopoledních hodinách přistoupil k poškozené se žádostí, zda nemá cigarety nebo drobné peníze. Když neuspěl, násilně jí vytrhl z ruky kabelku a z místa utekl. Ke zranění seniorky naštěstí nedošlo. Poškozená přišla nejen o kabelku, ale i o peněženku s doklady a finanční hotovostí,“ popsala policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Kriminalisté podle ní na případu od samého začátku intenzivně pracovali. „Odvedli opravdu dokonalou práci, do několika hodin podezřelého mladíka dopadli,“ doplnila mluvčí.

V druhém případě došlo k loupežnému přepadení jednašedesátiletého muže v Čáslavi. „Přepadení se rovněž odehrálo dopoledne, přibližně kolem půl desáté ve středu 3. března letošního roku. V tento den dva mladíci ve věku 21 a 25 let společně za užití násilí, přivedli poškozeného do parku, kde jej donutili posadit na lavičku. Jeden z mladíků pak sedícího muže udeřil do obličeje, společně jej prohledali a odcizili mu krabičku cigaret a drobné mince. Při svém odchodu pak jeden z mladíků poškozeného jednou ranou kopl,“ popsala neuvěřitelnou brutalitu mladíků vůči seniorovi Vendulka Marečková.

Kutnohorští kriminalisté v průběhu prověřování vyhodnocovali všechny stopy a díky místní znalosti ve spolupráci s Městskou policií Čáslav do několika hodin podezřelé mladíky vypátrali a sdělili jim obvinění z trestného činu.