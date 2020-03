Dvacetiletý trest za vraždu známého soud ještě zpřísnil. Přidal dva roky

S obsáhlým odvoláním neuspěl v úterý u Vrchního soudu v Praze 62letý Jiří H., který na sklonku léta roku 2018 zastřelil na Benešovsku známého, o opět let staršího muže, a postřelil také jeho syna. Naopak – původní 20letý trest odnětí svobody vyměřený středočeským krajským soudem odvolací senát v čele s Martinem Zelenkou ještě o dva roky zpřísnil, když vyhověl odvolání státního zastupitelství. Jiří H., který je podle znaleckého posudku prakticky nenapravitelný a schopný zachovat se podobným způsobem i příště, by si tak měl za mřížemi odsedět dvaadvacet let.

