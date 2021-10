V rukou cizinecké policie skončila trojice migrantů, jejichž cesta za lepším životem v západní Evropě vedla pouze do Říčan. K pětici mužů, kteří se skrývali v návěsu kamionu, přivolal policii řidič rumunského tahače bezprostředně poté, co v logistickém areálu v Říčanech otevřel nákladový prostor. Sám byl překvapen tím, koho přivezl.

Pět migrantů z návěsu rumunského kamionu v logistickém areálu v Říčanech. | Foto: Policie ČR

Cizinci bez dokladů – vesměs se jednalo o dospělé muže – uvedli, že dva jsou z Pákistánu a tři z Afghánistánu, informovala v úterý policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Připomněla, že čtyři ze zajištěných putovali do záchytného zařízení pro cizince, aby se mohlo uskutečnit správní vyhoštění s následným předáním do státu, kde prvotně požádali o azyl, jak stanoví dublinská dohoda. Jeden z Afghánců byl propuštěn, avšak i on předtím převzal rozhodnutí o správním vyhoštění.