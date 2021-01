Místní mládež si pravidelně dává dostaveníčka na dětském hřišti vedle kulturního domu. Její křik a hluk se opakovaně nelíbil rodině, která před časem koupila vilu v obci a žije v sousedství hřiště. Vše vygradovalo ve chvíli, kdy si místní dospívající vzali na své setkání malý reproduktor a na hřišti začali pouštět hlasitou hudbu. Podle informací Deníku to starší muž psychicky nevydržel a mládeži měl vyhrožovat vzduchovou zbraní.

Podle muže, jehož identitu Deník zná, ale bylo vše jinak „Nikomu jsem nevyhrožoval. Byl jsem na policii a tam jsem podal podrobné vysvětlení,“ uvedl k stručně. Jeho družka byla sdílnější. „Je to absolutní nesmysl. Nás tady mládež doslova šikanuje tři roky, ať už jde o hlasité výkřiky v noci či házení odpadu na naši zahradu. Je to dlouhodobý problém. V ten den ale partner mládež pouze okřikl, vzduchovou pistoli měl u toho pouze v podpaždí, protože ji zrovna čistil v garáži. Nikomu nevyhrožoval,“ popsala mužova partnerka.

Starosta Vrdů Miloš Mlynka reakci muže ze sousedství hřiště považuje za nepochopitelnou. „Já chápu, že mládež dělá hluk a někomu to může vadit, zvlášť teď, když se nikde nic neděje, je ticho a všechno je tak nějak víc slyšet. Pravidelně na to mládež upozorňuji a vysvětluji, jak se má chovat na veřejně přístupných místech. Takováto reakce ale není řešení. Doba je těžká pro všechny, školní děti jsou doma, nevědí, co s časem, nudí se,“ řekl starosta s tím, že když se někdo přistěhuje vedle hřiště, musí počítat s tím, že tam nějaký hluk od dětí bude.

K incidentu podle něj mělo dojít kolem 17. hodiny, přičemž hřiště je přístupné do 20 hodin. „Poté tam nikdo nemá co dělat, to jsem se snažil řešit mnohokrát i v létě a mládeži to vysvětloval,“ dodal starosta.

Případ nyní řeší čáslavská policie. „Na dětském hřišti v obci Vrdy mělo dojít k incidentu mezi mládeží a občany ze sousedství hřiště. Případ je předběžně kvalifikován jako přestupkové jednání. Zjišťujeme veškeré skutečnosti, které předcházely konfliktu. Při incidentu nebyl nikdo zraněn,“ potvrdila policejní mluvčí Vendulka Marečková a dodala, že případ je v šetření, vzhledem k věku zúčastněných nemůže být policie konkrétnější.