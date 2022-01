O tom, co to znamená, když někdo ukáže úplně cizímu člověku ruku svíranou v pěst, se původně debatovalo hlavně na sociálních sítích. Celosvětovou proslulost tomu gestu přinesly v listopadu zprávy amerických médií upozorňující na to, jak si právě nenápadným pohybem prstů dokázala přivolat pomoc 16letá dívka, kterou ve své toyotě vezl poblíž města London v americkém státě Kentucky starší muž.

Na jiné řidiče ukazovala gesto, které znala ze sítě TikTok; je představováno jako signál, jímž může na svou tísnivou situaci upozornit oběť domácího násilí. Náhodný šofér, který také věděl, co to znamená, upozornil policisty. Ti toyotu zastavili – načež se ukázalo, že signál nouze, poprvé ukázaný světu organizací Canadian Women's Foundation, splnil své poslání na výbornou. Vyšlo najevo, že jde o již několik dní pohřešovanou dívku – a u 61letého řidiče se našly fotografie, na jejichž základě byl následně označován jako pedofil.

Reagovat jako na linku 158

Prosazovat by se tohle gesto mělo do běžného života i u nás. Usilují o to nejen organizace pomáhající obětem násilníků, ale česká policie, která chce rozšířit povědomost o tom, co znamená a jak reagovat. Že může splnit svůj účel, připomíná Markéta Johnová z mělnické policie právě odkazem na případ z USA. S tím, že čím víc lidí bude znát jeho význam, tím větší naději bude mít člověk v tísnivé situaci, že se dovolá pomoci.

Nemusí to být jen mladé dívky či ženy, upozornila Johnová. „Jde o mezinárodní gesto, které může využít ohrožená osoba – dospělý člověk, dítě nebo senior – při přímé komunikaci s okolím nebo při videohovoru,“ konstatovala. „Gesto nedoprovázejí žádná slova; člověk jím dává najevo, že potřebuje pomoc. Osoba otevře dlaň s nataženými prsty, poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty ho schová – vznikne tedy pěst s palcem schovaným uvnitř,“ upřesnila.

O tom, co to znamená, už čeští policisté vědí. Někdo tenhle signál může ukázat o přímo jim – spíš se však setkají s případy, kdy je kontaktuje náhodný svědek. A oni budou moci zasáhnout jako američtí kolegové: situaci prověřit – a zjednat nápravu. Mimochodem: tam onen chlápek putoval do vazby. A pokud by policisté snad byli na pochybách, že by tento signál mohl někdo zneužívat, odpověď už dostali: i standardní tísňovou linku někteří lidé zneužijí – a jak je důležitá!