Otevřený dopis odeslaný na ministerstvo současně obsahuje konkrétní recept: naléhavou žádost o neprodlené řešení nedostatku policistů ve Středočeském kraji. Žádost, k níž se připojilo 52 starostů z okolní oblasti, vyzývá ministra, aby podnikl „účinné kroky k navýšení počtu policistů v regionu“ – a také zajistil, aby v této oblasti nedošlo ke zrušení žádné ze služeben Policie ČR. Už v minulosti se obce obracely s žádostí o pomoc také na policejního prezidenta Jana Švejdara.

Pomohou záznamy z autokamer?

„Vaši reakci se sdělením, jaké kroky k nápravě budou učiněny, očekávám obratem,“ sděluje nyní Smutný ministrovi. Jeho slova, postrádající obvyklou zdvořilost, často vídanou v situacích, kdy se z radnice píše někam „výš“ (a navíc schválená půl stovkou starostů či jejich zástupců) následují poté, co se v pondělí právě v Jesenici představitelé radnic setkali se zástupci vedení středočeské policie: náměstkem krajského ředitele pro trestní řízení Janem Krejčím, zástupcem vedoucího územního odboru Praha-venkov: Jih Miroslavem Havránkem a šéfem týmu kriminalistů územního odboru Lukášem Filipem. Policisté mimo jiné potvrdili, že počty případů vykradení rodinných domů se počítají na desítky; vedle Jesenice a okolí jsou nejvíce postiženy Průhonice, Sulice, Mirošovice, Psáry a Říčansko. Maskovaní pachatelé většinou udeří vpodvečer – a jdou hlavně po tom, co se dá snadno odnést: zajímají se především o peníze a šperky. Prozatím není jasné, zda gang řádící zhruba od září jsou Češi, nebo cizinci. Není dosud ani k dispozici mnoho stop, jež by dávaly naději na vypátrání pachatelů.

Policisté se v pátek obrátili na obyvatele regionu s žádostí o pomoc. Zdá se, že kriminalisté Prahy-venkov: Jih jdou nyní po konkrétní stopě (nebo se na ni alespoň usilovně snaží narazit), jestliže žádají občany o poskytnutí záznamů z kamer v jejich autech – a to pro konkrétní místa a časy z doby na sklonku uplynulého roku. Konkrétně by si policejní detektivové rádi prohlédli záběry z aut, jejichž řidiči projížděli Horními Jirčany ve dnech 24. a 25. prosince v době mezi 16. a 21. hodinou, Hlubočinkou ve čtvrtek 27. prosince v době od 16.00 do 22.00 hodin – a ve stejném čase také Dolními Jirčany, tam však v úterý 31. prosince, upřesnil policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. „Případní svědci, kteří mají zmiňované záznamy k dispozici, mohou kontaktovat policisty na telefonním čísle 727 968 537 – případně prostřednictvím e-mailové adresy poj.oo.jesenice@pcr.cz nebo linky tísňového volání,“ konstatoval.

Mimochodem – na vykradení čtyř rodinných domů v místní části Horní Jirčany přímo na Štědrý den si starosta Smutný stěžuje i v otevřeném dopise ministrovi. K práci týmu kriminalistů policejní mluvčí Chalupa uvedl, že analyzují jednotlivé případy, výsledky provedených šetření a zjištěné poznatky. „Souběžně pokračuje realizace přijatých preventivních opatření, jejichž cílem je eliminovat tuto trestnou činnost, objasnit ji, vypátrat a dopadnout její pachatele,“ uvedl.

Hodně muziky za málo peněz prý nelze čekat

Ze setkání starostů vyplynulo, že o opatřeních, jež by tuto trestnou činnost eliminovala, mají starostové celkem jasno: více uniforem do ulic – a ještě víc uniforem do ulic. Současnou situaci totiž spojují právě s nedostatkem policistů v regionu. „Dle sdělení vedení Policie ČR chybí ve Středočeském kraji stovky policistů. Jen v oblasti Praha-venkov: Jih je 75 neobsazených tabulkových míst. Počet obyvatel v tomto regionu narůstá, počet policistů však klesá. Lze se důvodně domnívat, že předmětný nárůst trestné činnosti je důsledkem hlubokého podstavu v Policii ČR, píše jesenický starosta na ministerstvo.

Mnichovická starostka Petra Pecková (Mnichovice – Město NVS) k tomu dodává: „Ačkoliv policie nasadila posily odjinud a dělá, co je v jejích silách, nezmění se nic, dokud bude plat policisty 24 tisíc korun, dokud nebude dostatečná síť ubytoven pro mladé policisty, dokud nebudou služební byty pro policisty s rodinami.“ Má za to, že bez vyšších platů a další podpory nelze doufat v „policejní zázrak“: v blízkosti Prahy s mnohem vyššími platy za podstatně méně náročnou práci v jiném oboru se zájemci nepohrnou.

Opatrnost ani bytelné dveře někdy nestačí



Na stále aktuální řádění gangu, který má svědomí desítky vloupání v okolí Prahy, reagovala v pátek také Šárka Lachoutová z agentury Aspen.PR. Zdůraznila, že z dostupných informací plyne, že nejvíce ohroženy jsou domy, které mají špatné zabezpečení – či vůbec žádné. „Nejčastěji loupí za šera a po setmění,“ uvedla na adresu pachatelů. „Vybírají si většinou snadno dostupné domy na samotě, s volným prostranstvím a na okrajích obce, dovnitř se dostávají přes francouzská okna, která vypáčí. Za den dokáží vyloupit i pět nemovitostí. Zaměřují se na drobné cennosti, které mohou odnést v batohu na zádech,“ připomněla s tím, že zloději se zatím vyhýbají konfrontaci s majiteli, a proto kradou v době, kdy lidé nejsou doma. Zatím mnoho nezměnily ani posílené hlídky policie a strážníků (v Osnici si lidé dokonce najali bezpečností agenturu!), ani ostražitost občanů, kteří si navzájem předávají poznatky o svých pozorováních, a dokonce někde sami vyrážejí i na kontroly do ulic.



Zásadní je při zaznamenání jakéhokoliv pohybu cizích osob, vozidel nebo nestandardního jednání kontaktovat neprodleně – a to opravdu hned – policisty prostřednictvím linky 158, upozornila policie. „Zároveň by lidé neměli sdělovat informace, kdy budou mimo domov; ani prostřednictvím sociálních sítí,“ upozornil mluvčí Zdeněk Chalupa. Jeho další slova pak shrnula Lachoutová: „Pokud mají lidé v domě bezpečnostní systémy, alarmy, je třeba je aktivovat i při sebekratším opuštění domu. Policie také občany žádá, aby jí předali záznamy z kamerových systémů nebo i palubních kamer z vozidel, na nichž mohou být zachyceny cizí osoby, případně vozidla.“



Vedle základní opatrnosti a bytelného mechanického zabezpečení domu je dobré pamatovat i na zabezpečení formou poplachových systémů, radí Jaroslav Čehovský, specialista bezpečnostních technologií ze společnosti SSI Group. Doporučuje instalaci profesionálního zabezpečovacího systému s napojením na pult centrální ochrany (PCO). „V okamžiku, kdy čidla zaregistrují vniknutí na pozemek, dispečeři PCO ihned vysílají výjezd zásahové skupiny. Ta vyjíždí na místo obratem, aby zjistila příčinu vzniku poplachu – případně zajistila cizí osoby a ochránila majetek zákazníka,“ vysvětlil Čehovský, jak to běžně chodí. S tím, že na pomezí Prahy-západ a Prahy-východ to vzhledem k aktuální situaci funguje jinak: policie není volána k dopadenému narušiteli, ale dostává echo hned při přijetí poplachu.



Když už k vloupání dojde, jistou náplastí kryjící zjitřené rány může být dobré pojištění. Viktor Houška z BNP Paribas Cardif Pojišťovny radí pamatovat nejen na pojištění domácnosti, které pomáhá vypořádat se se způsobenými škodami, ale upozorňuje také na pojištění osobních věcí a karet. „To vás navíc kryje i proti nepříjemnostem, které se stanou mimo domov,“ podotkl.