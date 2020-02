Podle informací Kutnohorského deníku toho bude mít Richard Kaudl „na triku“ víc, než jen údajné týrání psů. Než ale padnou obvinění, policie konkrétnější být nechce. „Probíhají úkony v trestním řízení, obvinění zatím nepadlo,“ uvedla k případu policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Kromě vícero trestných činů je podle všeho také vícero ztracených psů. V únoru loňského roku, kdy psí útulek Bull azyl Čáslav ukončil pod dohledem Krajské veterinární správy svoji činnost, mělo být ztracených psů, které Bull azyl přijal do své péče, kolem 50. Nyní se údajně pohřešuje na 250 psů, kteří prošli Bull azylem, v konečném součtu jich ale má být prý až 400. Někteří z nich se mohou nacházet i mimo území České republiky.

V souvislosti s kauzou dokonce vznikla facebooková stránka Bull azyl Čáslav – pohřešovaní psi, kam se mohou obracet ti, kteří mají s útulkem zkušenosti. Skupina byla vytvořena na památku pohřešovaných psů, kteří prošli Bull azylem a od té doby o nich nejsou zprávy.

Celou kauzu spustil případ ženy, jejíž identitu Deník zná, ta si ale vlivem vyostřenosti celé věci nepřála být jmenována. Svého psa do Bull azylu dala v květnu 2018 poté, co ji doma napadl. Když chtěla vědět, jak se mu daří, nedozvěděla se to. A nezjistila ani, kam zmizel. Začala proto pátrat prostřednictvím služby Psí detektiv. Tam se postupně začali hlásit i další majitelé psů.

Někteří z nich útulku svého psa svěřili jen do dočasné péče na převýchovu. I oni se se svým psím miláčkem už nesetkali. Za přijetí každého psa si Bull azyl údajně účtoval 5000 korun. Majitelé útulku vyhlásili i veřejnou sbírku na koupi pozemku, kde se Bull azyl nacházel. Peníze sice vybrali, pozemek ale nikdy neodkoupili.

Deník se pokusil opakovaně kontaktovat oba manžele Kaudlovi, jejich telefony jsou ale nedostupné, stejně jako oficiální telefonní číslo Bull azylu. Od posledního rozhovoru s Klárou Kaudlovou na jaře 2019, kdy slíbila vyjádření k případu, se už ani jeden z manželů neozval.