Ledečko - Policisté z Uhlířských Janovic v současné době pátrají po zloději bazénu. V Ledečku – Vrbinách někdo v době od 10. do 22. listopadu vytáhl zajišťovací kolík vrat a vnikl na pozemek chaty.

Po odříznutí elektrických kabelů odcizil venkovní vířivý bazén o rozměrech 2 x 2 metry. Vnitřek bazénu byl v povrchovém provedení barvy zeleného mramoru. Jeho hodnota se odhaduje na 55 tisíc korun. Policisté přivítají jakékoli poznatky veřejnosti.

Z kanceláře odešel bohatší o 11 tisíc

Kutná Hora - Z volně přístupné kanceláře jedné společnosti v Kutné Hoře v ulici Lorecká někdo ukradl osobní věci. „Neznámý pachatel v úterý vnikl do neuzamčené kanceláře, kde odcizil lifebook a pánskou peněženku,” uvedla mluvčí kutnohorské policie Vendulka Marečková. V peněžence byla ukradena finanční hotovost 11 tisíc korun, osobní doklady a dobíjecí kupóny na mobilní telefon. Celková škoda se blíží částce sedmačtyřicet tisíc korun.

Zloději se do domu nepodařilo vloupat

Do jednoho z domů v Okřesanči – Písku se snažil dostat dosud zatím neznámý pachatel. V době od 18. do 22. listopadu někdo vnikl na pozemek neobydleného domu a snažil se páčením oken dostat dovnitř. To se mu ovšem nepodařilo, nic tedy v objektu neodcizil. „Poškozením ovšem způsobil škodu za více jak třiapadesát tisíc korun,” uvedla mluvčí kutnohorské policie Vendulka Marečková. Případ v současné době šetří policisté z Čáslavi.