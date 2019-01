Kutná Hora - Další seniorka se stala terčem útoku nenechavých zlodějů. Tentokrát byla okradena pětasedmdesátile žena přímo na ulici.

Jak uvedla policistům, v neděli 14. srpna ve Vojtěšské ulici v Kutné Hoře zatím neznámý pachatel jí z kabelky, kterou měla pověšenou na rameni, sebral peněženku. V té měla tři sta korun. Samotnou peněženku si paní ocenila na dvě stě korun. Policisté po zloději nyní intenzivně pátrají. Starší občané jsou častým objektem nenechavců, kteří se neštítí seniora okrást třeba na veřejnosti za bílého dne.

Strážníci zastavili opilého řidiče

Čáslav – Opilého řidiče Fordu Mondeo kontrolovali v sobotu po devatenácté hodině strážníci Městské policie policisté v Čáslavi v ulici A. Jiráska. Devětatřicetiletému muži z Kutnohorska, který auto řídil, naměřili hodnotu 2.21 promile alkoholu a předali jej proto Policii České republiky, neboť je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Špatnou náladu si vybil na škodovce

Zruč nad Sázavou – Divoká povaha asi občas přemůže osmadvacetiletého muže z Kutné Hory a díky tomu se dostává do křížku se zákonem. Naposledy se jen tak procházel po ulici 5. května ve Zruči nad Sázavou a asi neměl dobrou náladu. Trousil kolem sebe nepublikovatelné výrazy a navíc si vybil vztek na projíždějící Škodě Octavie, kdy kopl do jejich dveří. Kopnutí ho bude stát čtyři a půl tisíce korun a protože to zdaleka nebylo poprvé, je to kvalifikováno už jako trestný čin. A za ten mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.