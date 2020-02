Konflikt na ubytovně měla smýt krev. Cizinec byl pobodán

Jako pokus o vraždu kvalifikovali středočeští kriminalisté to, co se odehrálo na samém počátku víkendu na jedné z ubytoven v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Ubytovaní muži se tam v pátek před půl sedmou večer dostali do sporu – a hádka skončila podobáním jednoho z nich. V pondělí o tom informovala mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Poznamenala současně, že podezřelého, který v policejní cele skončil už v noci na sobotu, poslal v pondělí Okresní soud v Mladé Boleslavi do jiné cely: do vazební věznice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK