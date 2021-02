Případní svědci se mohou obrátit na policejní oddělení v Kutné Hoře nebo na telefon 974 875 700 či linku 158.

Z chaty odnesl vše, co našel

Policisté vyšetřují případ vloupání do chaty, ke kterému došlo v době od 14. do 21. února v kutnohorské ulici Kaňkovská. Pachatel vyrazil vstupní vrátka na pozemek u chaty a vnikl dovnitř. „V objektu vše prohledal a odcizil mikrovlnou troubu, hifi věž, dvě lampičky, ratanový koš na prádlo, různé nádobí, matrace Dormeo a dámské zimní bundy,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Celková způsobená škoda podle mluvčí přesahuje 23 tisíc korun.