Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krimi zpráv z regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šrámková Alena

Policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po pachateli

Čáslav - Dosud neznámý pachatel se vloupal do vozidla v čáslavské ulici Topolová v době od 1. ledna od 1.30hodin do 1. ledna do 10 hodin. Poškodil zámky a následně rozbil okno dveří u zaparkovaného vozidla značky VW Candy. "Z vozidla odcizil nabíječku na mobil, digitální laserový měřič, pánské pracovní montérky a zimní kulich. Celková způsobená škoda přesahuje 13 tisíc korun," řekla policejní mluvčí Vendulka Marečková.



K dalšímu vloupání došlo na odstavné travnaté ploše sloužící pro parkování vozidel. Dosud neznámý pachatel odcizil ze zaparkovaného nákladního vozidla značky Iveco dvě autobaterie. "K odcizení došlo v době od 29. prosince 2017 od 14.00hodin do 2. ledna 2018 do 11.30 hodin v ulici Jeníkovská v Čáslavi," řekla policejní mluvčí Marečková. Zloděj navíc poškodil jistící pásky z víka úložiště a odtrhl lištu před víkem na autobaterie. Celková způsobená škoda je téměř 10 tisíc korun.



Policisté se v této souvislosti obracejí na občany a žádají o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli. Svědci, kteří si všimli jakéhokoli podezřelého jednání, nebo si všimli podezřelé osoby pohybující se v okolí, ať poskytnou osobně své svědectví policistům v Čáslavi, nebo telefonicky na čísle 974 875 710 či na známé bezplatné lince 158. Svým svědectvím můžete přispět k dopadení pachatele a objasnění tohoto případu.

V ulici Novomlýnská zapálil modrý, žlutý a černý plastový kontejner

Malín – Dosud neznámý pachatel zapálil v Malíně v ulici Novomlýnská 1. ledna po jedné hodině ráno modrý, žlutý a černý plastový kontejner. "Na místě zasahovali jednotky místních hasičů k uhašení požáru," řekla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Celková způsobená škoda je 10 tisíc korun.

Na výživném dluží nejméně 8500 korun

Čáslavsko - Na své dvě dcery "zapomíná" pětatřicetiletý otec z Čáslavska. Ten od srpna loňského roku do současné doby neplní řádně svou vyživovací povinnost, ačkoli mu bylo Okresním soudem v Kutné Hoře určeno přispívat celkem na obě děti 2.500 korun měsíčně k rukám matky. "V současné době dluží nejméně 8500," sdělila kutnohorská policejní mluvčí Vendulka Marečková.