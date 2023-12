Mluvčí policie Pavel Truxa poznamenal, že komunikace byla intenzivní. Někdy prý šlo i o desítky zpráv za den. Po několika týdnech dopisování ale došlo na to, co se při těchto podvodech stane vždy: přišla žádost o finanční pomoc. „Údajný chirurg požádal seniorku o pomoc s vrácením se do České republiky, poprosil jí o sumu 85 tisíc korun, která by náklady na návrat pokryla,“ potvrdil mluvčí.

Zdroj: Youtube

Seniorka bohužel chtěla svého nového přítele podpořit. Vzala doma naspořené peníze a odvezla je do banky, kde je přes poštovní poukázku poslala na cizí účet. Že se nejspíš stala obětí podvodu, jí došlo po několika dnech. „V bance zaměstnancům svůj problém a požádala o reklamaci platby. Z banky pak žena došla celou věc oznámit i na policii,“ doplnil Pavel Truxa s tím, že podvodníkovi hrozí v případě dopadení až dva roky vězení.

Případy jak přes kopírák

Podobné případy nejsou ničím výjimečným. Policisté opakovaně připomínají, že v komunikaci s cizí osobou na internetu je nutná opatrnost. Historky o osamělých mužích daleko za hranicemi, kteří hledají útěchu či pomoc, jsou totiž velmi časté. A většinou jsou jak přes kopírák. Začnou žádostí o přátelství, pokračují dopisováním a končí žádostí o pomoc a peníze.

Že nejde o planá varování, již dobře ví třeba třiasedmdesátiletá žena z Peček. Ta se letos na podzim stala obětí stejného podvodu, jen v jejím případě šlo o muže v ohrožení. Tvrdil jí, že pluje po Indickém oceánu na lodi, která má poruchu a hrozí mu nebezpečí. Připravil jí o stovky tisíc korun. V létě zase osmačtyřicetiletou ženu na Benešovsku okouzlil údajný lékař ve válečném zajetí a vymámil z ní 300 tisíc korun. Loni na podzim pak uspěl údajný armádní reportér, když třiačtyřicetiletou ženu na Kladensku připravil téměř o milion.