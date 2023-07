Podrobnosti v jednací síni Městského soudu v Praze ozřejmila dvojice soudních lékařů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kteří loni 5. října zesnulého pitvali: přednosta ústavu soudního lékařství Jiří Hladík (který se hlasitě ohradil, když obhájce Martin Bugaj označil znalce za „patology“) a lékař z jeho týmu Jan Krupička. Ještě před nimi byla v pondělí 10. července slyšena Šárka Winzigová z tamní toxikologické laboratoře.

Kauza kutnohorské zubařky: kolem zavražděného léčitele jsou další dva mrtví

Ojedinělá kauza, kterou soud projednává od dubna a termíny hlavního líčení nařídila předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová prozatím do září, zcela jistě vynesením verdiktu prvoinstančního senátu neskončí – ať bude jakýkoli. Advokáti i obžaloba se netají tím, že konečný boj o osud dvou souzených doktorek (zubařky a bývalé pedagožky) z komunity kolem léčitele se odehraje až před odvolacím senátem. Státní zástupkyně Jana Murínová to v jednací síni i přímo řekla.

Právě z jejího podnětu byly podrobně čteny závěry znaleckého posudku soudních lékařů – aby případně Vrchní soud v Praze případ nevracel k novému projednání s argumentem, že tento důkaz nebyl v rámci jednání městského soudu proveden s dostatečnou pečlivostí.

Pouze pomoc při „cestě domů“



Již z minulosti je známo, že muž vyhledávaný jako léčitel zemřel loni počátkem října v bytě bývalé pedagožky (66) na pražských Hájích. Té v minulosti poradil (či s ohledem na jeho vliv na členy společenství, jímž se obklopil, spíše nařídil), aby se tam přestěhovala. I s nástroji a prostředky použitými při jeho odchodu ze života ho tam v noci přivezla z Kutné Hory zubařka (32), nacházející se pod jeho vlivem natolik, že si dokonce nechala úředně změnit příjmení, aby se jmenovala stejně jako on.

Obě ženy se hájí tím, že léčiteli, o jehož nadpřirozených schopnostech i možnosti reinkarnace nepochybovaly, pomohly naplnit jeho přání odejít „domů“. Pryč z toho světa, plného zrady a negativních emocí. Podle všeho obě vysokoškolsky vzdělané ženy uvěřily, že v rámci mužova přechodu „jinam“, do jiné reality, kde je jen láska, zmizí i jeho tělo, jak vyvozovaly z jeho slov. Když se tak nestalo, najedly se, vzorně uklidily a vydaly vše ohlásit na nejbližší služebnu policie. Tam chvíli trvalo, než se potvrdilo, že vše, co říkají, je míněno vážně – a že se zrodila kauza, jaká nemá obdoby.

Kauza kutnohorské zubařky: Chtěl „domů“, řekl svědek o zavražděném léčiteli

Ani žalobkyně Murínová nezpochybňuje slova obžalovaných, že to, k čemu došlo, se stalo na přání zesnulého, nicméně trvá na tom, že skutek nelze kvalifikovat jinak než jako zločin vraždy - spáchané s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. S vyšším trestem pro zubařku, která byla podstatně aktivnější. Její role tedy nespočívala jen v tom, že obstarala vše potřebné: jak věci ze své ordinace, tak preparát, který není běžně dostupný. Jako doktorka ale měla jiné možnosti: vydala lékařský předpis. Na vlastní rodné číslo.

Z textu obžaloby plyne, že léčitel si nejprve nasypal do úst tablety rivotrilu, léku, který se používá k léčbě epilepsie i dalších záchvatů. Množství není zřejmé, ale údajně spolykal obsah celé lahvičky. Zubařka pak prý měla snahu volat záchranku, aby zdravotníci zajistili vypumpování žaludku, i utéct z bytu. V tom jí však zabránily autoritativní příkaz poškozeného i jednání spoluobžalované pedagožky.

Ta k počínání zubařky uvedla do protokolu v přípravném řízení (přímo u soudu zatím ani jedna z obžalovaných mluvit nechtěla): „V bytě hystericky křičela, že je to možné zastavit. Že zavolá záchranáře, aby mu vypumpovali žaludek. Razantně to odmítl. Zakřičel na ni ‚Dělej‘ – a ona začala fungovat jako robot.“

Rivotril, supracain, propofol



Rivotril patřící mezi benzodiazepiny zřejmě měl – tedy musel mít – sedativní účinky. Patrně pod jeho vlivem muž upadl do bezvědomí. Ještě předtím se ale vysvlékl a položil se na postel. Zubařka mu injekčně aplikovala do třísla přípravek Supracain, což je znecitlivující „injekce“ běžně používaná ve stomatologických ordinacích, a pak ho tam řízla skalpelem. Moc krve ale neteklo, protože se nezdařil záměr zasáhnout tepnu. Stejný postup, „umrtvení“ supracainem a říznutí skalpelem, se proto opakoval ještě na zápěstí - v tomto případě s přetětím šlachy. Krev ženy zachytávaly do hadru a do lavoru.

Tyhle rány, obě vykazující vitální reakci, a tedy způsobené za života oběti, však podle slov primáře Hladíka úmrtí neovlivnily.

Soud s kutnohorskou zubařkou. Bez veřejnosti vypovídala svědkyně čtyři hodiny

„Ani smrt nezpůsobily, ani neurychlily,“ konstatoval znalec. Jednoznačnou příčinou byla podle jeho slov otrava nitrožilním anestetikem Propofol, aplikovaným opět injekčně. To je přípravek s rychlým nástupem účinku, který používají anesteziologové pro „uspání“ před operací, případně i ke zklidnění během operačního zákroku nebo při napojení na umělou plicní ventilaci. Použitou dávku je však třeba přesně vypočítat pro konkrétního pacienta. Podání nadměrného množství může vést k zástavě dechu.

Žádné drogy ani alkohol. Jen léky



Zda se vše seběhlo podle již obecně známého scénáře, soudní lékaři nehodnotili. Nemají však pochybnosti: smrt nastala právě v důsledku otravy propofolem. Toxická dávka dosahuje 0,22 miligramu na litr krve, ve vzorcích odebraných zesnulému se však našel osmnáctinásobek: čtyři miligramy. Ještě minutu po podání léčitel podle Hladíkových slov určitě žil, pak se však záhy dostavily dušení a smrt. Jak rychle, upřesnit nelze. Jednak je to u každého individuální, jednak významnou roli hraje rychlost podání. Podle primářova mínění je obecně známo, že třeba i běžnou kalciovou injekci je třeba píchat pomalu, aby se to nestalo hrozbou.

K pitvě provedené loni 5. října doktor Krupička uvedl, že předmětem zkoumání se stalo tělo muže „výživy zvýšené“, o délce 183 cm a hmotnosti 109 kg. Soudní lékaři zaznamenali řeznou ránu na pravém zápěstí o délce 3,5 centimetru a bodnou ránu pravé dolní končetiny ve stehně či přesněji v třísle, kdy nedošlo k zasažení tepny. V této bodné ráně se našla čepelka skalpelu. V okolí ran soudní lékaři zmapovali injekční vpichy. Patrné byly také známky dušení s otokem plic.

Bez souvislosti s úmrtím byly na pitevně odhaleny ještě zbytnění srdce a ztukovatění zvětšených jater o hmotnosti 3050 gramů. Když se o stav tříkilových jater poškozeného obhájce zubařky Bugaj obzvlášť zajímal, primář Hladík k jeho dotazům uvedl, že je to něco podobného, jak když se vykrmuje husa pro kulinářskou specialitu foie gras. U člověka to může být metabolický problém – nebo souviset s nezdravým stravováním. „Z obžerství nebo u alkoholiků,“ upřesnil Hladík možný původ. Odmítl však uvést, jaká je „normální“ velikost jater: malý člověk bude mít tento orgán menší, velký zase větší.

Zubařka a její známá jsou obviněny z vraždy. Muž jim slíbil, že jeho tělo zmizí

S advokátem také vedl delší debatu (a chvílemi i hlučnější, než se Bugaj ohradil, aby s ním znalec jednal stejně zdvořile, jako se on dotazuje, a nechal si pro sebe úsudky o tom, co je laik schopen pochopit) o řadě velmi detailních podrobností včetně postupů práce na pitevně nebo významu slova „krátce“. Mimo jiné z ní vyplynulo, že nelze určit, zda se do těla zesnulého dostal jako první rivotril, nebo propofol. Či že vyhasínání životních funkcí se dostavilo do několika minut od nitrožilní aplikace smrtící dávky anestetika Propofol. Příčina smrti je nicméně jednoznačná: udušení při akutní otravě léky.

Nechyběla však ani otázka k benzodiazepinům (kam se řadí rivotril, byť tento název v dané souvislosti přímo nezazněl). Používají se v sebevražedném úmyslu? „Když je k nim přístup, tak ano – a s úspěchem,“ konstatoval Hladík.

Ze slov jeho kolegy Krupičky mimo jiné vyplynulo, že poškozený nijak nevzdoroval. Zcela chybí poranění typická pro obranu. Analýzy také ukázaly, že zesnulý nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. V krvi se našly pouze látky klonazepam (z rivotrilu) a propofol, v moči propofol.

A doba úmrtí? Původně pražští záchranáři určili datum 3. 10. 2022 bez konkrétního času. Podle výpovědi obviněných kriminalisté čas upřesnili na 4. října po druhé hodině ranní. Na pitevním stole už po uložení těla v boxu s chlazením (kam bylo převezeno 4. 10. večer) upřesnění nebylo možné.