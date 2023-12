Dlouhou sérii vloupání do různých objektů na Kutnohorsku a Kolínsku má na svědomí jednačtyřicetiletý recidivista. Podle policistů měl na svědomí během podzimu hned čtrnáct případů. Vloupal se do obchodu, restaurací či třeba budovy školy a způsobil škody za stovky tisíc korun. Nyní mu hrozí vězení.

Zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Vloupání vyšetřovali kutnohorští kriminalisté a jednačtyřicetiletému muži z Kutnohorska prokázali hned čtrnáct skutků, které měl spáchat v období od 18. září do 7. listopadu. „K nejvíce případům došlo v Kutné Hoře, kde jich bylo devět. Dále ve třech případech v Kolíně, jednou v Čáslavi a jednou ve Velkém Oseku,“ uvedl mluvčí policie Pavel Truxa.

Muž se měl vloupat do zverimexu, několika restaurací, objektu střední školy, výdejních boxů na zásilky nebo autoservisu. Většinou si odtud odnášel hotovost a nějaké drobné věci. Někdy naproti tomu neodcizil nic, ale způsobil značnou škodu na poničených nebo rozbitých oknech a dveřích. „Celková škoda, kterou provozovatelům a firmám způsobil na odcizení a poškození se pohybuje kolem 300 tisíc,“ potvrdil mluvčí.

Policie obvinila dalších šest lidí v kauze kutnohorské sekty: pro smrt v lese

Nyní již nenechavec čelí trestnímu stíhání a obvinění ze spáchání přečinu krádeže, za což mu v tomhle případě hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. „Kriminalisté zároveň podali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, kam byl následně muž z rozhodnutí soudu umístěn, a to z toho důvodu, aby trestnou činnost neopakoval,“ dodal Truxa.