I když trestní senát potvrdil dohodu o vině a trestu, kterou v dubnu obviněný uzavřel se státním zástupcem Alešem Postupou, verdikt není pravomocný. Možnosti odvolání se na místě vzdal pouze žalobce Postupa. Lhůty na případné odvolání si ponechali obhájkyně Alena Beranová i zmocněnec poškozené David Oplatek. V obou případech to souvisí s výhradami k rozhodnutí o vyplácení odškodnění.

Vliv alkoholu

Samotný obviněný k soudu nepřišel. Leží v nemocnici, přičemž ze slov advokátky Beranové vyplynulo, že tam zřejmě ještě nějakou dobu pobude. V přípravném řízení nicméně uznal, že činu, který je mu kladen za vinu, se skutečně dopustil.

Došlo k tomu loni 30. srpna odpoledne, kdy byl obviněný senior pod vlivem blíže neupřesněného množství alkoholu. I tak si všiml, že tehdy šestiletá holčička, která seděla v tureckém sedu v křesle u vchodu do jeho domu, má na sobě jen lehké šatičky a víc nic; spodní prádlo žádné. Reagoval na to tak, že ji asi půl minuty hladil pod sukýnkou.

Nebylo to ale vše. Senior pak s touto dívenkou a ještě jejím bratrem házel míčem do basketbalového koše. Při tom ji vyzvedl na popelnici a hladil po zadečku. Když si její bratr odešel hrát na počítači, přiměl ji, aby si lehla – a strkal prsty pod sukýnku. Přestal ve chvíli, kdy i holčičku zlákaly hry na počítači. Mužovo chování se začalo řešit, když se po návratu domů svěřila matce.

Jednání seniora je z pohledu práva posuzováno jako znásilnění osoby mladší 15 let, a to provedené způsobem srovnatelným se souloží. Pachatel zneužil bezbrannosti oběti, která si vzhledem k věku a zkušenostem neuvědomovala, co se děje, a nemohla se účinně bránit. Za takový skutek stanoví trestní zákoník sazbu pět až dvanáct let vězení.

Předseda senátu Michal Tomáš připomněl, že se projednává velice závažný trestný čin. I tak podmínka „tři na čtyři“, navržená v rámci dohody obviněného se státním zástupcem, připadá soudu akceptovatelná – a tudíž ji schválil. Přihlédl mimo jiné k tomu, že se jedná o netrestanou osobu, k níž jinak nebyly žádné negativní poznatky, a vzal v potaz i fakt, že obviněný jednal pod vlivem alkoholu. Zohlednil i charakter sexuálního útoku. „Lze vyhovět podmíněnému trestu,“ konstatoval soudce s tím, že jednání nechce bagatelizovat, nicméně jednalo se o znásilnění v nejmírnější formě.

K výši odškodnění Tomáš připomněl, že soud neměl možnost zasahovat do uzavřené dohody. A vlastně k tomu ani neměl důvod: „V obdobných věcech se ukládají obdobné částky.“

Soudce také poznamenal, že jediným příjmem obviněného je starobní důchod – a vyšší částku by nebyl schopen zaplatit. I s uhrazením určených 80 tisíc korun bude mít klient problémy, naznačila obhájkyně Beranová. „Ty peníze nemá a bude muset vyjednávat půjčky,“ konstatovala s tím, že tohle udělat z nemocnice nejde.

S návrhem zaznamenat do verdiktu, že splatnost se stanoví do konce zkušební doby, ale Beranová nepochodila. Ani s termínem úhrady do konce příštího roku, což by prý také dalo naději, že se vše zvládne bez exekucí.

„Vlastní nemovitost,“ naznačil možné řešení zmocněnec Oplatek. Ani on však se svým návrhem neuspěl: původně požadoval jako odškodnění 150 tisíc korun. Odkázal mimo jiné na závažnost skutku i dětskou oběť (kdy znásilnění dítěte představuje velký zásah do osobnostních práv), stejně jako na fakt, že svědkem jednání byl bratr holčičky. „Zasáhlo to do života celé rodiny,“ poznamenal. Upozornil také na dřívější výslech obviněného, kde postrádal pokání: „Sebereflexe a náhled na trestnou činnost jsou nulové.“

Státní zástupce Postupa Deníku k vývoji kauzy řekl: „Došlo k uzavření dohody – vzhledem k okolnostem případu jsem to považoval za odpovídající vyřešení této trestní věci. Věřím, že v budoucnu se ze strany obviněného již nikdy nic podobného nezopakuje.“ Naopak obhájkyně Beranová zavrtěla hlavou: bez komentáře. „Nemohu,“ řekla pouze.