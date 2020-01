Kvůli sérii vloupání u Prahy předstoupila policie před starosty i občany

/VIDEO/ Nejprve setkání starostů a dalších představitelů radnic s policií, poté tisková konference policejních představitelů – a večer ještě setkání policistů a strážníků s občany. V pořadí už druhé. To vše se v pondělí odehrávalo v Jesenici na Praze-západ, a to to se společným tématem. Vše se točilo kolem řádění skupiny (či skupin) zatím neznámých maskovaných zlodějů, kteří v posledních měsících v regionu na pomezí Prahy-západ, Prahy-východ a Benešovska řádí jako černá ruka. Intenzivnější nasazení hlídek policie i strážníků jejich rejdy neomezilo. I tak radnice volají po mnohem viditelnější přítomnosti hlídek v tomto regionu, kde se počet obyvatel vytrvale zvyšuje.

Záznam z kamerového systému - série vloupání do rodinných domků. | Video: Policie ČR