Nebyl tak daleko od reality, jak se tehdy mohlo zdát z laického pohledu. Nyní se ukázalo, že vedení věznice o tom, že by dostal bílý plášť, skutečně uvažovalo. Přišel však pokyn, že takhle ne: takový postup nepřipadá v úvahu. Vyšlo to najevo ve středu, kdy měl generální ředitel Vězeňské služby ČR (VS) Petr Dohnal tiskovou konferenci v plzeňské věznici. A v souvislosti s tím, jaké informace se kolem Rathova pobytu za mřížemi vyrojily v posledních dnech, se generál Dohnal ohradil vůči postupu Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Přikývnutí mohl být zločin

Zásahy vrchního státního zastupitelství jsou podle slov Dohnala, jenž hovoří o nestandardním postupu, důvodem, proč se vedení VS chce obrátit na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana i ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). Chce upozornit na kroky státních zástupců, jež jsou podle jeho mínění zásahy do pravomocí vězeňských dozorců. A ohradit se proti medializaci výsledků prověrky Rathova pobytu v cele číslo 311 v Teplicích, k čemuž VS nedostala včas příležitost říci své.

O víkendu se na serveru Česká justice objevila informace, že prověrka státního zastupitelství v teplické věznici v souvislosti s Rathovým pobytem odhalila pochybení. To v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce potvrdila pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Následně se ukázalo, že se mělo jednat o neoprávněné užívání zdravotní matrace – a porušení pravidel se týkala i nošení vlastního oblečení (mělo jít o kalhoty používané při práci ve výtvarném kroužku, aby si neušpinil vězeňský mundúr) a zařazení odsouzeného do typu věznice (o návrhu Ratha na jeho přeřazení do věznice s mírnějším režimem bude 16. ledna rozhodovat teplický soud, na jehož jednání odsouzený v teplické věznici čeká). Tak výsledek kontroly z 11. listopadu shrnul vedoucí státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Radim Kadlček – a následně Dohnal doplnil souvislosti. Dokonce se zkoumá, zda vstřícností vůči odsouzenému nebyla nejen porušena zásada rovného zacházení se všemi odsouzenými, ale dokonce spáchán trestný čin. To Dohnal odmítá – stejně jako to, že by se Rathovi v Teplicích dostalo prominentního zacházení.

Matrace je prý pseudokauza

Vězeňská služba reagovala v úterý prohlášením, v němž zdůrazňuje, že Rath je umístěn – stejně jako ostatní vězni – v běžné cele se standardním vybavením; bez jakýchkoli stavebních úprav či výměny zařízení. Žádosti odsouzeného o povolení zdravotní matrace pak ředitel věznice Petr Blažek vyhověl „v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů, do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby se vlivem případné prodlevy zdravotní stav odsouzeného nezhoršoval“ – což prý není nijak výjimečným krokem. „Velmi nás udivuje, že v postupu ředitele věznice, kterého v jeho rozhodování motivoval lidský přístup s ohledem na zdravotní stav odsouzeného, by snad mělo být spatřováno jednání trestné a kriminální,“ uvádí úterní prohlášení zveřejněné mluvčí VS Petrou Kučerovou.

Ve středu generální ředitel VS Dohnal tyto postoje zopakoval – šel však ještě dál. Ohradil se proti tomu, že věc, kterou on považuje za „pseudokauzu“, mělo vrchní státní zastupitelství potřebu medializovat, aniž by byl předem informován on coby přímý nadřízený teplického ředitele Blažka. Připomněl také, že když se v listopadu objevila v Teplicích žena z pražského vrchního státního zastupitelství, zajímala se o Rathovo pracovní zařazení. Když se od Blažka dozvěděla, že je ve hře možnost využít jeho pobyt k řešení dlouhodobého nedostatku lékařů, následovalo prý důrazné zamítnutí.

Nestandardní zásah?

Dohnal trvá na tom, že kdyby se takové jednání potvrdilo – zmínil přitom Blažkova slova o tom, že s takovýmto zájmem z Prahy o konkrétního vězně se setkal poprvé od roku 2011, kdy stanul v čele vazební věznice – bylo by na ně třeba pohlížet jako na „výrazné vybočení z pravomocí dozorového státního zástupce“; rozhodovat o pracovním zařazení odsouzených přísluší jedině vězeňské službě. „Nestandardní stav,“ zhodnotil situaci šéf dozorců Dohnal.

Exhejtman chce bojovat

Jestliže exhejtman od samotného počátku kauzy tvrdí, že on se na ovlivňování zakázek nepodílel, úplatky nebral a cílem jeho stíhání je zlikvidovat Davida Ratha jako nepohodlného politika i lidsky, po informacích, které se ve středu objevily kolem jeho uvěznění, si asi zapíše do notýsku nové poznámky. Do notýsku, v němž si zřejmě shromažďuje argumenty hovořící v jeho prospěch, které by jednou rád nabídl Ústavnímu soudu ČR a posléze možná i Evropskému soudu pro lidská práva. Už v den, kdy u středočeského krajského soudu začalo projednávání jeho kauzy – bylo to 7. srpna 2013 – se nejviditelnější z 11 tehdejších obžalovaných nechal slyšet, že počítá s tím, že až k těmto instancím jeho pře dospěje.