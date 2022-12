„Skutečně od konce minulého týdne prověřujeme okolnosti úmrtí muže v Golčově Jeníkově. Případ prověřujeme pro podezření z násilného trestného činu, ale prozatím nebyla stanovena definitivní právní kvalifikace. Vzhledem k tomu, že je prověřování na samém počátku, k případu v současné době nebudeme poskytovat žádné bližší informace, abychom nemařili účel trestního řízení,“ uvedla exkluzivně pro Deník krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Obětí násilného trestného činu je Lubomír Č. Ve městě byl považován za podivína, který vedl samotářský život. Žil ve zpustlém dvougeneračním rodinném domku na okraji města. „Byl to sice samotář, ale podle mých zkušeností to byl ohromně skromný a pokorný chlap. Měl naprosto bezkonfliktní povahu, nechápu, kdo mu to mohl udělat a proč,“ vyjádřil se na adresu oběti jeden ze sousedů. Jméno respondenta, stejně jako dalších, s nimiž Deník mluvil, nebude list vzhledem k citlivosti tématu uvádět.

Šlo o peníze?

Kdo mohl mít na smrti důchodce zájem, je zatím záhadou. Sousedé si myslí, že jedním z motivů by mohly být peníze. „Musel mít doma hodně nastřádáno v hotovosti. Neměl účet v bance a bral poměrně vysoký důchod. Celý život dělal u dráhy. Pokud vím, tak ale policie v domě žádné větší peníze nenašla,“ míní další ze sousedů.

„Do krámu chodil kupovat jen základní potraviny. Kromě cigaret nekupoval ani alkohol,“ přidal se další.

Přestože oběť žila navenek až poustevnickým životem, úplně to tak nebylo. Sousedé vypověděli, že k němu chodilo mnoho různých lidí, hlavně mladých. Bylo tomu tak i v posledních dnech před jeho smrtí. „On byl první, který měl ve městě počítač. Chodil jsem k němu hrát hry, ale bylo to asi před třiceti lety,“ řekl další člověk.

Je neuvěřitelné, že si Lubomír Č. udržel zájem mladých lidí o jeho osobu prakticky po všechny generace. „Chodili jsme k němu hrát počítač, je hrozné, co se mu stalo,“ řekl Deníku mladík, který muže viděl pár hodin předtím, než mu někdo ublížil.

Tělo našel chlapec

Tělo pak našel jiný chlapec, který zavolal záchranku. Informaci Deníku potvrdila jeho matka. „Ano, našel ho náš kluk, nemohl z toho spát,“ uvedla matka.

Podle sousedů kriminalisté místo činu důkladně ohledávali mnoho hodin až dnů. Na místě ještě něco řešili v sobotu dopoledne. „Chodili tady v těch bílejch oblecích. Bylo to jak z filmu. Prej byly vyražené dveře, ale nevím, co přesně se stalo. Povídá se, že to vyrazili ti, co ho tam našli. Mohl taky klidně spadnout ze schodů nebo žebříku,“ míní soused.

Přestože policie zatím odmítá říci, zda z činu někoho podezírá, podle informací Deníku se zajímají o dva muže, kteří měli s obětí před osudným dnem popíjet. Deník našel ve městě svědka, který tvrdí, že policie v kontejneru na staré textilie našla zakrvácené věci. Zda byly oběti či někoho jiného, není jasné. Na věci ale měli kriminalisty upozornit již zmínění dva muži. Údajně by mohli mít se smrtí Lubomíra Č. něco společného, ale podle svědka muži tvrdí, že šlo o nehodu.

Vzhledem k vyjádření policejní mluvčí, že případ stále prověřují, se dá vyvodit, že zatím nebyl nikdo z ničeho konkrétního obviněn. Situace by se v tomto směru změnila, pokud by policie mluvila o vyšetřování.