Odcizená jízdní kola, nářadí a vloupání do prodejny. To vše stihl 30letý muž

Kriminalisté z Kutné Hory řešili od června do poloviny října tohoto roku několik případů, převážně odcizených jízdních kol, odcizeného nářadí a pracovních strojů nebo případů vloupání do sklepních kójí. To vše má mít na svém kontě třicetiletý muže, který se trestné činnosti měl dopustit nejméně ve čtrnácti případech. Policisté ho dopadli a obvinili.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv