Ve svém domě nebyl v bezpečí 66letý obyvatel Struhařova na Praze-východ. O větší částku peněz ho obrali dva neznámí muži, jimž tento skutek umožnil tím, že je pozval dovnitř. A v tomto případě platilo, že zloději kradou, ani poledne nezdrží. K činu totiž došlo ve čtvrtek 18. února tři čtvrtě hodiny po poledni, informoval mluvčí policie Prahy-venkov: Jih Zdeněk Chalupa.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Vše začalo ve chvíli, kdy si dvojice svou oběť vyhlédla venku; když muž procházel Ondřejovskou ulicí. „Pod záminkou prodeje elektroniky, hodinek a dalších věcí se vnutili do jeho domácnosti. Zde při placení za nabízené zboží vyvolali nepřehlednou a chaotickou situaci,“ upřesnil Chalupa, co se v domě odehrálo. S tím, že jakmile dotyční drželi sjednané peníze v ruce, nastoupili do auta a odjeli. Až pak senior zjistil, že si nepozorovaně odnesli i jeho další peníze – a šlo prý o větší hotovost. Navíc se ukázalo, že většina věcí, které koupil, byly jen napodobeniny; případně se jednalo o nefunkční výrobky.