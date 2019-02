Střední Čechy – Dvě drsná napadení v Kladně, kdy společným rysem obětí byly berle nebo hůl, řeší od pondělka Krajský soud v Praze. Muži, kteří se z násilných útoků zpovídají, mají vedle toho, že v době projednávaných činů byli bez práce, společný kladný vztah k alkoholu – přičemž ten je nepřivedl do jednací síně poprvé. Tentokrát to však je vážnější, nejde jako dřív „jen“ o rvačky či o řízení v opilosti.

Soud. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Jan Třeštík

Pobodání na lavičce



Nejvážnější skutek klade státní zástupce Tomáš Milec za vinu nejstaršímu z trojice mužů, jež eskorta přivedla z vazebních cel na Ruzyni. Osmadvacetiletý Tomáš F. čelí obžalobě z pokusu o vraždu se zištným motivem. Podle Milcových slov se loni 19. prosince domluvil s o pět let mladším známým Vítem M., že na náměstí Svobody oberou o generaci staršího muže, popíjejícího na lavičce u autobusové zastávky víno z plastové láhve. „Naval prachy a cigára, nebo končíš,“ tlumočil žalobce výzvu, jež měla zaznít.

Následně podle Milcových slov Tomáš F. vybočil z předchozí dohody o tom, co se stane: napadeného chytil pod krkem – a přineseným kuchyňským nožem s 11centimetrovou čepelí ho velkou silou bodl do hrudníku a pravé paže. Pak mu měl sebrat z kapsy kalhot pět set korun v mincích, zatímco kumpán prý oběti vytál z kapsy košile peněženku s bankovkami za tři tisíce. Zraněný, třebaže utrpěl úraz bezprostředně ohrožující život (a skutečně přežil jen díky rychlé lékařské pomoci), z místa utekl.

Úmysl zabíjet obžalovaný popřel. Připustil, že se motal, už když si na lavičce přisedl k muži, na něhož později vytáhl nůž. Společně prý popíjeli víno z „PETky“ – a když se pak objevil Vít M., pili a povídali si ve třech. Pak podle něj poškozený začal nadávat a padala sprostá slova. „Já se rozzlobil, vrazil jsem mu facku – a on mě dvakrát praštil berlí do krku. To mě vytočilo, vytáhl jsem nůž – a dvakrát jsem ho bodnul,“ nabídl obžalovaný svou verzi události.

Neví prý o tom, že by poškozenému někdo cokoli sebral. Sice se prý za ním rozběhl, ale nestačil mu. Podle vlastních slov se tedy vydal k náměstí Starosty Pavla, kde potkal hlídku strážníků. Co bylo dál, popsal slovy: „Řekl jsem jim, že jsem na náměstí Svobody někoho pobodal. Nejdřív mi nevěřili; byl jsem napilej.“ Se státním zástupcem Milcem se na tom shodne: obžaloba připomíná údaj 3,23 promile.



Přepadení seniorky



Vít M. je souzen nejen za účast na prosincové akci, k níž odmítl vypovídat, ale také za přepadení seniorky v červenci. Tu měl zranit, když se jí na ulici snažil strhnout z ramene kabelku – a s ženou cloumal tak dlouho, než se zmocnil telefonu Nokia 5110, skládacího deštníku, peněženky se třemi stovkami, doklady i platební kartou a klíčů od bytu. Tento čin obžalovaný přiznává – s tím, že ho navedl kamarád: třetí z obžalovaných Lukáš D., jenž si prý také ponechal část kořisti. Ten však jakékoli ponoukání k násilí odmítl. Jen prý od Víta M., kterého údajně neviděl deset let, při náhodném setkání koupil za dvě stovky starý mobil, o němž dotyčný podle něj tvrdil, že ho má od matky.

Hlavní líčení pokračuje dalším dokazováním. Jedním z klíčových důkazů jsou záběry kamerového systému.