Ani uplynulé vánoční svátky neznamenaly pro policisty na Kutnohorsku období klidu. Naopak. Řešit museli krádež nafty, neukázněné řidiče pod vlivem alkoholu a zákazem řízení, a pokoj si nedali ani kapsáři.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Ve stadiu pokusu skončil případ vloupání do jednoho z bytových domů v Kutné Hoře, ke kterému mělo dojít v době mezi prvním a druhým svátkem vánočním. „K pokusu vloupání do bytu v bytovém domě v ulici Sportovců, došlo v době od 25. prosince 2019 od 10.00 hodin do 26. prosince 2019 do 10.00 hodin v Kutné Hoře. Zloděj se nejprve pokusil vypáčit vstupní dveře do jednoho z bytů, a dále se pokusil vypáčit vstupní dveře do společných prostor domu. Do domu ani bytu naštěstí nevnikl,“ uvedla policejní tisková mluvčí Vendulka Marečková.