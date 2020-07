Policisté řeší vloupání do zahradních domků v rekreační oblasti Samopše

Uhlířskojanovičtí policisté řeší vloupání do dvou zahradních domků v Samopších. Mělo k nim dojít pravděpodobně v době od úterý 16. června do soboty 27. června. Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, ať se obrátí na policejní oddělení v Uhlířských Janovicích nebo na telefon 974 875 720 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech