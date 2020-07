„Ke krádeži došlo pravděpodobně v době od soboty 13. června od 17 hodin do středy 1. července do 12 hodin. Pachatel způsobil škodu ve výši 36 tisíc korun,“ popsala případ policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Policisté současně žádají v této souvislosti í o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení ve Zbraslavicích, na telefon 974 875 730 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

Uhlířskojanovičtí policisté se zase zabývají pokusem vloupání do domu, ke kterému mělo dojít poslední červnový den v době od 12 do 17 hodin v obci Suchdol.

"Dosud neznámý pachatel překonal oplocení u rodinného domu a vnikl na pozemek. Zloděj se následně pokusil poškodit uzamčené zadní vchodové dveře do objektu, to se mu však nepodařilo a do vnitřních prostor domu se nedostal," uvedla Vendulka Marečková.