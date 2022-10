Mluvčí zdůraznil, že nyní jsou zajištěné důkazy předmětem zkoumání. O dalším postupu v řešení případu včetně případné právní kvalifikace kriminalisté rozhodnou až podle výsledků znaleckých posudků, zaměřených právě na analýzy zkoumaného rostlinného materiálu.

Při domovních prohlídkách v Šebestěnicích hledali kriminalisté drogy

Je tedy zřejmé, že policie čeká na potvrzení, zda rostliny obsahovaly účinnou látku THC neboli delta-9-tetrahydrokanabinol – a pokud ano, v jakém množství. Obě informace jsou pro další postup v podobných případech zásadní. Platí totiž, že nyní „kytka“ jako „kytka“ – a odlišnosti, lidským okem nepostřehnutelné, mezi nimi mohou být zásadní.

Do doby, než bude prokázáno, co zajištěné rostliny obsahovaly, či neobsahovaly, se řešení věci dále neposune. Termín, kdy detektivové z takzvaného toxi týmu budou mít závěry laboratorního zkoumání k dispozici, nelze podle Truxových slov odhadnout: liší se to případ od případu a vliv má i aktuální vytížení odborných pracovišť a jednotlivých expertů. Není však výjimkou, že se na závěry znaleckého zkoumání čeká i měsíce.