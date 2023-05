/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kutnohorská zubařka, která usmrtila partnera, nespáchala podle svého obhájce vraždu, ale zabití v omluvitelném hnutí mysli. Muž ji dlouhodobě psychicky i fyzicky deptal, uvedl advokát Martin Bugaj u pražského městského soudu, který začal ve středu 26. dubna kauzu projednávat. Partner se zubařkou podle právníka manipuloval "na pomezí náboženství a psychoterapie". Státní zástupkyně žádá pro obžalovanou trest v dolní polovině trestní sazby za předem promyšlenou vraždu, tedy v rozmezí 12 až 16 let vězení. Hlavní líčení bude dále pokračovat výsledky svědků i znalců. Soudkyně Sotolářová rozplánovala termíny jednání na květen i červen.

Soud s kutnohorskou zubařkou. | Video: Deník/ Radek Cihla

Státní zástupkyně obžalovala ženy z vraždy padesátiletého muže v Praze. Podle informací Deníku zubařka se svojí kamarádkou muže pořezala tak, až vykrvácel. Obhajoba tvrdí, že se vše stalo se souhlasem samotného muže, který si údajně přál zemřít. Informace o verzi obhajoby potvrdil mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala. „Dle verze předestřené obhajobou samotný poškozený žádal být usmrcen a dobrovolně pozřel jednou z obviněných mu poskytnutý zklidňující a tlumící lék,“ uvedl Cimbala.

Vše se odehrálo začátkem loňského října v jednom z pražských bytů. Obžalovaným ženám je 32 a 65 let, jejich obětí byl partner zubařky a známý léčitel z Kutné Hory.

Obě ženy po činu čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když tělo nezmizelo, ženy se společně obrátily na policii. Státní zástupkyně tvrdí také to, že zubařka chtěla před pořezáním muže přivolat záchrannou službu, což jí muž a druhá obviněná žena nedovolili. Uvádí to anonymizovaná část obžaloby, kterou ve středu 29. března poskytl pražský městský soud.

Z přečtených protokolů o dřívějších policejních výpovědích zubařky vyplynulo, že s partnerem ji seznámila jejich společná známá. Žít spolu začali počátkem loňského roku, muž podle zubařky pracoval ve skladu zeleniny. Zubařka tvrdí, že od jara mluvil o tom, že už nechce být na světě. "Nejdřív jsem ho nebrala vážně. Pak ale říkal, že jestli ho opravdu miluji, tak ho v tom nenechám a pomůžu mu," popsala.

Podle toho, co zaznělo v jednací síni, se ocitla v absolutní závislosti na něm a byla jím dlouhodobě deptána. Například ji prý měl odvézt do lesa, kde ji nechal nahou mezi stromy. Údajně však docházelo i k bití, znásilňování a drsnému ponižování.

I tak si nechala úředně změnit příjmení, aby se jmenovala stejně jako on. Prý to bylo z jeho podnětu – z podnětu muže, který byl prvním partnerem v jejím životě – jak alespoň předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová přečetla v jedné z výpovědí v přípravném řízení: „Se svatbou prý počká, ale abych alespoň měla jeho jméno.“

A zubařka se v tomto pojetí ocitla absolutně ve vleku své budoucí oběti: zdatného manipulátora hlásajícího učení na pomezí náboženství a psychoterapie. Ostatně už v minulosti o něm mluvila jako o muži, který druhou z obžalovaných ponoukl k tomu, aby si nechala na auto nastříkat obrázky anděla a ďábla: jako symbol dobra a zla.

Naprosté okouzlení

I když obě obžalované v jednací síni odmítly vypovídat, z dlouhých hodin jejich dřívějších výpovědí, které byly u soudu čteny nebo promítány z videozáznamu, plyne, že obě prakticky zotročil a nařizoval jim, co mají dělat. Nebo nedělat. Třeba pražská pedagožka, bývalá tělocvikářka (ale také zámožnější restituentka), pod jeho vlivem nejen přerušila kontakt se svými dětmi, ale dokonce je vydědila. Své peníze svěřila jemu.

Jednotlivosti do sebe začaly zapadat, když z podnětu obhájce Bugaje soudkyně Sotolářová začala číst poslední, v pořadí třetí výpověď souzené zubařky, kterou sama policistům nabídla nedlouho před zahájením hlavního líčení. Představuje svůj životní příběh ve vleku manipulátora: muže, pro jehož vraždu stanula před soudem.

Prostřednictvím spolužáka se dostala k jím vedené komunitě už na studiích – a vše, co od té doby následovalo v jejím životě, se prý stalo z jeho vůle. On určil, on rozhodl, on nařídil - případně on donutil. Za přispění nátlaku od zbytku komunity.

Pod jeho vlivem si hned po studiích otevřela vlastní praxi – nejprve v Děčíně, pak přešla do Kutné Hory. On stanovil, že nebude odmítat pacienty, a to ani v době covidu, i když musela pracovat od časného rána hluboko do noci. A že bude sama sobě i zdravotní sestrou, uklízečkou a účetní. Prý ale také rozhodoval, jaké si koupí auto, kde bude bydlet, kdo z komunity bude v bytě s ní (aby se jí muži nedotýkali, spala prý ve třech vrstvách oblečení a obrácená ke zdi – a ještě těmto pánům měla chodit pomáhat do práce). Dokonce nařídil přestěhovat její babičku do Kutné Hory a řídil prodej babiččina domu.

Ještě drsnější to bylo v „duchovní rovině“, jež vlastně celý její život určovala. Dozvěděla se, že kdysi byla čistá duše, ale pak se něco pokazilo a ona jen lidem škodí. Byla prý čarodějnicí, dokonce zrůdnou dozorkyní v koncentračním táboře a milenkou Mengeleho (v souvislosti s tím dostala mimo jiné za úkol studovat historii holocaustu a dvakrát s jedním z dosazených spolubydlících navštívila Osvětim). A jen kvůli její energii jí maminka umřela na rakovinu.

Dá se to změnit, když bude poslouchat, provádět nařízené rituály, extrémně cvičit (pánské kliky počítané v řádu stovek), usilovně uklízet – a hlavně si vše musí „odpracovat“. Mimo jiné to znamenalo odevzdávat vůdci peníze – a to ne jen tak obyčejně. Přesně podle pokynů, když třeba dostala za úkol přinést 6. 6. v 6 hodin ráno částku 666 666 korun. A platila mu i za to, že se „staral“ o fungování její ordinace: 66 tisíc. Spočítané to nemá přesně, ale odhaduje, že z výdělků i úspor odevzdala kolem devíti milionů korun.

Vlastně vše, takže pak měla i problém se splácením závazků. Také její ponechání bez oblečení na pospas osudu kdesi u Poděbrad mělo být krokem k „nápravě“: jen na ní prý záleží, jak dlouho do bude trvat. Snažila se sice také utíkat a schovávat se, ale nakonec rezignovala.

„Já se mu snažila dát všechno; fyzicky i psychicky. Udělat vše, aby byl šťastný. Snažila jsem se vyhovět, aby mohl léčit a pomáhat lidem,“ uvedla obžalovaná lékařka. Od té doby si prý pokaždé, když se mělo někam jet, schovávala do pochvy poskládanou tisícovku: pro případ, že by se něco podobného mělo opakovat.

Pak prý došlo k tomu, že se dočkal „zrady“. „Jestli mu chci pomoci, musím převzít jeho duši a chránit ho – a to se stane během milování,“ přečetla soudkyně z protokolu.

Tehdy vlastně došlo na první znásilnění. A další den zas a pak opět. Následující pasáže, obsáhlé a hrubé, pak představují typický popis drsného domácího násilí: včetně omluv a ústupků týrané a bité oběti.

Vlastně netypický: i s podepisováním přiznání k vlastní minulosti vlastní krví. A s hrozbami ohrožení možnosti záchrany duše s věčným zatracením. A s vlivem lidí z komunity, kteří byli i nuceni odsekávat si malíček na noze (na což prý skutečně opakovaně došlo) i s uplatněním hypnózy.

"Ulehla vedle mrtvého"

Vše se odehrálo v bytě v pražských Hájích, který obývala obviněná důchodkyně a kam ženy a muž společně přijeli z Kutné Hory. „Obviněná PaedDr. S. před touto cestou utvrzovala obviněnou MDDr. Š. v tom, že musí vyhovět poškozenému v jeho přání zemřít,“ stojí v obžalobě. Proto s sebou zubařka přinesla potřebné medikamenty a lékařské nástroje, které obstarávala už od srpna.

Podle zjištění kriminalistů i závěrů obžaloby mluvily ženy pravdu, když trvaly na tom, že si zemřít přál. Ony mu při tom pomáhaly, o což je sám požádal – a než upadl do bezvědomí pod vlivem podaných utišujících a zklidňujících léků, vydával konkrétní pokyny.

Zubařka pak podle státní zástupkyně poskytla muži lék, který sám dobrovolně spolkl a který měl zklidňující a hypnotické účinky. „Načež obviněná MDDr. Š. chtěla přivolat rychlou záchrannou službu, což jí poškozený a obviněná PaedDr. S. nedovolili, pročež chtěla utéct z bytu, v čemž jí slovně zabránili,“ pokračuje obžaloba.

Následně se muž podle státní zástupkyně svlékl, lehl si do postele a krátce poté kvůli požitým lékům upadl do bezvědomí. Zubařka mu poté do třísla vpíchla injekci s lokálním umrtvením a poté mu v třísle skalpelem udělala malou hlubší ránu, která neporušila cévy. „Protože krev z rány vytékala pomalu, souhlasným kývnutím se obviněné navzájem ujistily v nutnosti přeříznout tepnu na ruce,“ popisuje obžaloba.

Po lokálním umrtvení oblasti pravého zápěstí zubařka muže řízla do ruky, ani tentokrát však neporušila větší cévy. Zároveň mu ale vpíchla celkové anestetikum, které muži po několika minutách utlumilo dech. Příčinou mužovy smrti tak podle obžaloby byla akutní otrava tímto anestetikem, přičemž smrti bylo možné zabránit krátce po aplikaci látky včasnou odbornou pomocí.

Ženy vytékající krev podle obžaloby společně jímaly do textilií a lavoru. S mrtvým mužem následně zůstaly v bytě.

„Obviněná MDDr. Š. ulehla vedle mrtvého poškozeného a obviněná PaedDr. S. seděla na posteli, na které ležel mrtvý poškozený. Vyčkávaly, až tělo poškozeného zmizí, jak jim poškozený před svou smrtí sliboval,“ stojí v obžalobě.

Podle státní zástupkyně takto setrvaly až do následujícího dne. „A jelikož tělo nezmizelo, uklidily, umyly se, převlékly, najedly a domluvily se na dalším postupu, kdy v 15.40 hodin věc společně osobně oznámily na Policii ČR,“ doplnila.

Jedním z klíčových úkolů trestního senátu tak je určit, jakou právní kvalifikaci (od níž se odvíjí i trestní sazba), pro jejich čin stanovit.

Obhajoba v soudní síni dosavadní verzi popřela. Sama M. Š. sice odmítla vypovídat, její obhájce však předestřel obraz soužití směřující k návrhu právní kvalifikace jako zabití z omluvitelné pohnutky: v rozrušení a v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. A zubařka se v tomto pojetí ocitla absolutně ve vleku své budoucí oběti: zdatného manipulátora hlásajícího učení na pomezí náboženství a psychoterapie.

Zubařka se podle středečního vyjádření cítí se být vinna smrtí poškozeného, ale ne v tom smyslu, jak uvádí žalobkyně Murínová. K soudem projednávanému činu došlo pod silným duševním tlakem vlivem hnutí mysli a v silném rozrušení: ze strachu, zmatku a v důsledku zavrženíhodného jednání poškozeného.

Naopak v dřívějších obsáhlých výpovědích, které soudkyně Sotolářová ve středu 26. dubna četla, si zubařka partnera představovala ve zcela odlišném světle: ochotného, všem pomáhajícího, který by se ostatním rozdal. „Byl neuvěřitelně laskavej a snažil se každému pomoci,“ uvedla do protokolu v minulosti. Pravdou však podle Bugajových slov jsou nynější tvrzení: během pobytu ve vazbě klientka dospěla k závěru, že chce říci, jak se vše skutečně odehrávalo.

Až v jednom z pozdějších výslechů připustila, že muž ji před zbytkem skupiny ponižoval, nutil ji svlékat se, spát v posteli s jinými členy společenství, přiměl ji prodat babiččin dům nebo jí vyhrožoval smrtí lidí, na kterých jí záleželo.

"Řekl mi také, že znemožním mé zemřelé matce projít nebeským očistcem. Nebyla jsem jediná, komu se tohle dělo, nebylo úniku," uvedla.

„Snažila jsem se mu vyhovět ve všem; i po sexuální stránce,“ četla odpoledne předsedkyně senátu z poslední zubařčiny výpovědi. Sex s tímto mužem, jenž byl jejím prvním partnerem, prý byl na denním pořádku – stejně jako úklid, vaření nebo poskytování masáží. K tomu se pojilo velké pracovní vypětí, k němuž ji také nutil partner, tvrdící, že musí bojovat o záchranu své duše před věčným zatracením.

"Řídil celý můj život - co budu snídat, co budu dělat. (…) Všechny nás přesvědčil, že nám vidí do hlavy a čte si každou myšlenku, takže si může načíst celý náš život a ví o člověku úplně všechno," dodala.

Mrtvý u bazénu

Kauza má i svoji kutnohorskou větev. Jak se reportérům Deníku podařilo zjistit, už v srpnu byl v autě nedaleko bazénu v Kutné Hoře nalezen mrtvý muž, který bydlel ve stejném domě jako zubařka. Bytový dům stojí jen pár desítek metrů od bazénu. Muž měl být také klientem jejího manžela – léčitele.

Podle dostupných informací policisté původně předpokládali, že na smrti muže neměl vinu nikdo cizí. K tomuto úmrtí se středočeští kriminalisté vrátili až ve chvíli, kdy vyšla najevo pražská vražda.

V tomto případě nechtějí policisté po několika měsících vyšetřování říkat podrobnosti. „Případem náhlého úmrtí muže na Kutnohorsku se zabývají krajští kriminalisté, a to pro možné podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Případ je stále ve fázi prověřování a z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout cokoliv bližšího,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

I tento případ tedy policisté vyšetřují více než pět měsíců a jak potvrdil Deníku dobře informovaný zdroj už na podzim, jedná se o případ spletitý. „Vyšetřovatelé vědí, že zveřejnění některých detailů by zmařilo jejich vyšetřování. U jiných detailů naopak nejsou schopni odhadnout, co by zveřejnění způsobilo," řekl zdroj.

Podle informací komplikuje vyšetřování fakt, že nebyla hned po objevení mrtvoly nařízena soudní pitva.

V léčiteli se prý někteří klienti zhlédli

Kolem života obou manželů se redakci Deníku podařilo zjistit několik detailů. K zavražděnému léčiteli chodilo se svými problémy celkem dost klientů. „Lidi v domě už i nadávali, že je to u nich jak na procesí,“ řekla jedna z klientek s tím, že partner zubařky provozoval praxi ve svém bytě v jednom z kutnohorských panelových domů. „Chodila jsem k němu, používal alternativní metody, rozhodně ale ne jakkoli násilné,“ popsala Deníku jeho klientka.

Podle ní se v něm ale řada klientů zhlédla, a kromě léčby neduhů ho začali žádat i o pomoc s nezdravotními peripetiemi, jako byl nákup auta, nemovitosti a podobně. „Někteří s ním jezdívali i na dovolené, třeba do Španělska,“ uvedla žena.

Podobně „očarovaná" byla léčitelem údajně i jeho partnerka, zubařka z Kutné Hory. „Byla na něm dost závislá. Když jí řekl, že by se měla otužovat, chodila po Kutné Hoře i v zimě jen v triku s krátkým rukávem,“ popsal zdroj Deníku.

Z Moravy přes Děčín do Kutné Hory

Obviněná zubařka byla podle zjištění Deníku v mládí uzavřená, tichá a vzorná studentka. Spolužáci ze základní školy i gymnázia si ji vybavují jako plachou a hodnou dívku. „Vnímal jsem jí jako vílu nebo takovou éterickou bytost. Byla uzavřená, kolektivu se spíše stranila. Co se týká prospěchu, vždycky byla nejlepší ze třídy. Zkrátka bych ji přirovnal k prototypu šprtky," sdělil Deníku jeden z jejích spolužáků.

Plachá dívka vyrůstala a žila v menším městě na Prostějovsku sama s maminkou. „Po maturitě začala studovat vysokou školu v Praze a do městečka se vracela výjimečně. Potom, co jí zemřela před pár lety maminka, už nejezdila domů prakticky vůbec. Nikdo o ní téměř nic nevěděl," dodal další z jejích vrstevníků.

Expolicista si odpyká 28 let za násilné činy vůči ženám. Znásilnil vlastní matku

Po studiích působila na Děčínsku. „Pracovala u mě tři roky," řekl Deníku zubní lékař z Ústeckého kraje. Věnovat se prý chtěla zubní chirurgii a připravovala se na atestaci. Tu také během působení na severu Čech získala. „Ruce na to měla," dodal zubař.

Zlom přišel podle něj, když došlo v její rodině k úmrtí a ona se ze dne na den vrátila na Moravu. Proměnu v jejím chování v souvislosti s rodinnou tragédií potvrdil i její soused a kamarád z kolejí.