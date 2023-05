/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvě překvapení přineslo pokračování hlavního líčení v kauze loňské vraždy léčitele z Kutné Hory v bytě v Jurkovičově ulici na pražských Hájích. Obžalobě čelí majitelka tohoto bytu a zubařka z Kutné Hory, která v případu figuruje jako léčitelova partnerka (z pohledu obhajoby však byla spíše zmanipulovanou obětí). Obě souzené ženy trvají na tom, že muži jen pomáhaly při sebevraždě, kterou si sám přál. Vypověděly také, že zubařku trýznil a byla dlouhodobě týraná. Dalším svědkem byl i syn starší obviněné.

Kauza zubařky souzené pro vraždu léčitele | Video: Milan Holakovský

To tvrdí i známá její rodiny, která ve čtvrtek 4. května na chodbě Městského soudu v Praze rozvinula transparent žádající o milost pro obě obžalované. Odmítla také, že by podíl zubařky na mužově odchodu mohl souviset s tím, co jí udělal – tak by prý mohla reagovat už dávno. „Splnila mu poslední přání,“ má jasno žena, která se při minulém hlavním líčení projevila na obranu obžalovaných žen tak hlasitě, že ji justiční stráž vyvedla z jednací síně. Ve čtvrtek už byla zcela potichu.

"Používal symbol Lucifera a číslice 666. Považoval se za Boha a současně za Ježíše Krista. Užíval kolegy - virtuální bytosti, se kterými spolupracoval, které ho regenerovaly a které mu pomáhaly. Považoval se za následující historické bytosti: Imhotepa, kata Mydláře, Leonarda da Vinciho a ze současné doby za spoluinkarnaci nohou Vladimira Putina," řekla policistům o léčiteli letos v únoru důchodkyně, která bývala učitelkou tělocviku na vysoké škole.

Muž, kterému dlouhá léta maximálně důvěřovala a kterému poslala "větší desítky milionů korun" získaných díky restitucím, se podle ní začal projevovat výrazně jinak koncem roku 2021. Tehdy od něj ze společné domácnosti v Kutné Hoře odešly dvě ženy - matka s dcerou - které se o něj staraly. Léčitel si za novou partnerku vybral zubařku, svou dlouholetou stoupenkyni. Podle ženy začal v té době hovořit o tom, že už to na tomto světě nezvládá a chce z této špíny a hnusu odejít.

V srpnu 2022 pak uspořádal v lese "léčení" mužů ze svého společenství, kteří se tak nazí měli "sexuálně napravit a stabilizovat". Dva z nich předtím přiměl, aby si uřízli část malíčků na nohou jako trest za nepokoru. "Podle mého názoru se obával, že by dřív nebo později přišla policie a začala se ho dotazovat na události z druhé poloviny srpna. Vnímal, že se kolem něj utahuje smyčka. Musel by také dokazovat, jakým způsobem se dostal k vysokým financím," řekla obviněná.

Ve čtvrtek také na žádost obhajoby vystoupili dva pacienti kutnohorské zubařky. Shodně potvrdili, že při návštěvě ordinace si všimli na jejím těle modřin a podlitin. Veronika P. která k ní chodila od roku 2021, hovořila o monoklu pod okem, který se lékařka snažila maskovat. Tato svědkyně také oslovila diskutující na sociálních sítích a podle těchto kontaktů sestavila seznam lidí, kteří rovněž mohou dosvědčit, že zubařku viděli potlučenou. Vedle dalších pacientů je mezi nimi i dealerka zdravotnického materiálu navštěvující ordinace.

I partner této svědkyně Luboš P. potvrdil, že viděl u zubařky modřiny na zápěstí. Připomněl dále, že se v čekárně slyšel stejné poznatky rovněž od dalších pacientů: povídalo se prý o brýlích, o maskování monoklu.

Ačkoli tito svědci z ordinace nevědí nic o tom, kde a za jakých okolností stomatoložka zranění utrpěla, podle obhajoby jejich výpovědi potvrzují slova obžalovaných, jež ve svých posledních výpovědích charakterizovaly poškozeného jako despotického tyrana a násilníka. Byť předtím hovořily zcela odlišně.

Jako člověka se zvláštními reakcemi přiblížil otce také syn poškozeného, i když připustil, že už 16 let s ním nebyl v kontaktu (a hodně věcí týkající se novější doby tedy zná jen z doslechu – nebo prostě neví). Ze vzpomínky z dětství zmínil například dovolenou ve Španělsku, kde táta utekl od rodiny i s klíči od pokoje. Mimo jiné také uvedl, že táta si hodně zakládal na penězích, které ukládal do trezoru – a jenom on na ně mohl sáhnout. Matku prý také před rozvodem nutil pít nějaké koktejly.

O otci řekl, že byl vyučený kuchař, který krátce vařil nebo hlídal na vrátnici – především se ale věnoval léčitelským praktikám a nechával si za to platit. I jeho otec, svědkův dědeček, se v minulosti věnoval léčitelství – dnes už však prý „moc ne“. Mezi oběma muži však nevládla spolupráce, ale mimořádně napjaté vztahy, o nichž svědek mnoho neví. Vlastně nic. Tlumočil ale slova svého táty, který se prý nechal slyšet, že se „hodlá vymočit vlastnímu otci na hrob“.

Slyšený svědek-syn je jediným dědicem majetku po poškozeném. Dědické řízení ještě nebylo ukončeno: policie nedala souhlas k uvolnění značné sumy z konta zesnulého. Z pohledu kauzy řešené soudem může být zajímavé, že otec nezanechal závěť – u soudu totiž opakovaně zaznívá, že odchod z tohoto světa plánoval a dlouhodobě se na něj připravoval.