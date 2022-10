Zubařka z Kutné Hory ordinovala i v noci, policii zajímá i kvůli dalšímu případu

Stíhání bylo zahájeno ve středu 5. října, to je také doba, kdy se ordinace zubařky v Kutné Hoře uzavřela. V případu podle našich informací hraje roli také partner kutnohorské zubařky. Konkrétnější informace se však zatím nepodařilo potvrdit. Ze zveřejněných informací tak není například zřejmé, kdo konkrétně je obětí vraždy, ani zda jde o muže či ženu.

Důvěryhodný zdroj Deníku řekl, že zdravotnice, kterou kriminalisté prověřují, měla být příznivkyní jedné ze sekt či náboženského spolku. S tím by mohl souviset případ, ve kterém se o lékařku zajímají také policisté z jiného oddělení a v němž vedou trestní řízení. „Jakákoliv medializace není v zájmu vyšetřování,“ odpověděla Deníku policejní mluvčí Vlasta Suchánková na dotaz k vyšetřování zubní lékařky.

I zdroj blízký vyšetřování potvrdil, že také na tento případ platí velmi přísné embargo. "Vyšetřovatelé vědí, že zveřejnění některých detailů by nyní zmařilo jejich vyšetřování. U jiných detailů naopak nejsou schopni odhadnout, co by zveřejnění způsobilo," řekl Deníku. Případ je podle tohoto zdroje spletitý a zbývá k prošetření hodně poznatků.

Pražští kriminalisté vyšetřují vraždu. Stopy údajně vedou do Kutné Hory

Podezřelé úmrtí a pražskou vraždu dosud policisté vyšetřovali odděleně. Podle zdroje Deníku si případy, kromě toho, že v obou figuruje kutnohorská lékařka, zatím nespojovali, obě smrti totiž dělí několik týdnů a také desítky kilometrů. Zda nyní poznatky vyšetřovatelů ukazují na to, že spolu případy souvisejí, nechtěl nikdo komentovat.

Za vraždu hrozí pachateli deset až 18 let vězení. Sazba se zvyšuje na 12 až 20 let, pokud je vražda předem promyšlená. Ještě přísnější potrestání - 15 až 20 let nebo i výjimečný trest - hrozí pachatelům, kteří zavraždí více lidí či dítě nebo kteří například vraždí v úmyslu získat majetkový prospěch.