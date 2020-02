Pátrání po muži, o němž mimo jiné uvedla, že „s komplici vybílil účet, na kterém bylo přes 22 milionů korun“ je minulostí. „Dva roky hledaného muže se kriminalistům čtvrtého policejního obvodu podařilo vypátrat díky poznatkům od veřejnosti,“ upřesnila Křížová.

Už v pondělí, kdy se s žádostí o pomoc obrátila prostřednictvím médií na všímavé občany, uvedla, že jde o odsouzeného muže, který se cíleně skrýval, aby se vyhnul nástupu do vězení. „Podle kriminalistů mohl být spatřen v září na území Prahy 5 – a dále může mít vazby na Jihočeský kraj a oblast Senohrabska ve středních Čechách,“ naznačila, co se policejním detektivům podařilo zjistit předtím, než dostali ten správný tip.

Již od listopadu 2017 byl na dotyčného, jenž už několik let za mřížemi v minulosti strávil, vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody; hledán byl i pomocí evropského zatýkacího rozkazu. Odpykat si má téměř šestiletý trast za podvod. Oč se jednalo, shrnula Křížová stručně: „S několika komplici naboural do účtu 74letého muže – a pěti transakcemi ho připravil o více než 22 milionů korun.“

Připomněla, že Vladimír J. se také dopustil trestného činu vydírání, když v srpnu 2010 společně se dvěma kumpány naložil do kufru Škody Superb 49letého muže, kterého pak odvezl na předem určené místo. „Od potrestání za tento skutek však bylo upuštěno – a to s ohledem na výši trestu, která mu byla vyměřena za podvod,“ konstatovala Křížová.