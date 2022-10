Nevyvrátil přitom ani jednu z konkrétních informací, na které se Deník ptal. Podle našich zjištění má případ souvislost s Kutnou Horou a zdejší zubní lékařkou. Právě ona by měla být z vraždy podezřelá. Na kauze však nedělá středočeská kriminálka. Nejspíše proto, že se vražda odehrála v Praze. „Případ, na který se ptáte, vyšetřují kolegové v Praze," řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Při domovních prohlídkách v Šebestěnicích hledali kriminalisté drogy

Jisté je, že o vraždě se už několik dní mluví po celé Kutné Hoře. Deník kontaktoval ordinaci údajné podezřelé zubařky. Zdravotní sestra ale jen uvedla, že lékařka není přítomna. S odkazem na mlčenlivost odmítla odpovědět na otázku, zda ji policie zadržela, obvinila nebo zda je lékařka ve vazbě.

Za vraždu hrozí až 18 let vězení. Sazba se zvyšuje až na 20 let, pokud je vražda předem promyšlená. Ještě přísnější potrestání - 15 až 20 let nebo i výjimečný trest - hrozí pachatelům, kteří zavraždí více lidí či dítě nebo kteří například vraždí v úmyslu získat majetkový prospěch.