Příležitost dělá zloděje. I v době koronavirové

O sportování v přírodě se teď mluví hlavně v souvislosti s pravidly pro nošení roušky, kterou venku nemusíte mít, pokud při aktivním pohybu nikoho nepotkáte – nicméně policie varuje: nespoléhejte na to, že nikoho nepotkáte. A v tomto případě není řeč o používání roušek: nespoléhejte na to, že nepotkáte zloděje. Ty nezastaví ani současná opatření kvůli koronaviru, stejně jako atmosféra všeobecné vzájemnosti, kdy by si lidé měli pomáhat.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR