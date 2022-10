Kutnohorské úmrtí

První úmrtí spojené s kutnohorskou lékařkou spadá do Kutné Hory. Tady byl mrtvý muž objeven v autě u plaveckého bazénu. Policisté se k této smrti ze srpna 2022 nyní vrátili, ovšem žádné informace nechtějí poskytovat. „Jakákoliv medializace není v zájmu vyšetřování,“ odpověděla Deníku policejní mluvčí Vlasta Suchánková na dotaz k vyšetřování zubní lékařky.

I zdroj blízký vyšetřování potvrdil, že také na tento případ platí velmi přísné embargo. "Vyšetřovatelé vědí, že zveřejnění některých detailů by nyní zmařilo jejich vyšetřování. U jiných detailů naopak nejsou schopni odhadnout, co by zveřejnění způsobilo," řekl Deníku. Případ je podle tohoto zdroje spletitý a zbývá k prošetření hodně poznatků. Podle dostupných informací se kriminalisté zabývají možným širším působením náboženského společenství ve městě a s tím spojenými rituály.

V případu kutnohorské zubařky jsou z vraždy obviněni dva lidé

Mrtvý muž byl sousedem zubařky v domě, kde bydleli, a podle svědků se s ní i stýkal. Dům stojí nedaleko kutnohorského bazénu, na jehož parkovišti byla mrtvola podle všeho objevena. Podle našich informací se jedná o devětapadesátiletého muže, který navštěvoval i manžela zubařky - léčitele.

Podle informací zjišťují policisté, zda je auto a parkoviště místem činu, nebo bylo tělo k bazénu převezeno. Nejasná je i role zubařky. „Je třeba vyjasnit, zda se na smrti aktivně podílela, byla svědkyní, nebo při možném trestném činu byla nějak nápomocna,“ řekl Deníku zdroj z policejních kruhů.

Pražská vražda

Na přelomu září a října umírá v Praze muž. Policie zatím jeho smrt vyšetřovat jako vraždu a 5. října obvinila dvě ženy. Jednou je zmíněná zubařka, druhou podle zdrojů Deníku její známá. Obě ženy jsou podle Městského státního zastupitelství ve vazbě.

Obětí vyšetřované vraždy v metropoli je pak podle zjištění Deníku partner zubařky. Ten je v Kutné Hoře znám jako léčitel, ostatně tuto profesi provozoval na Kutnohorsku i jeho otec. „Naposledy jsme se viděli před šestnácti lety. Pak se odstěhoval a od té doby se neukázal,“ řekl otec.

Zubařka z Kutné Hory ordinovala i v noci, policii zajímá i kvůli dalšímu případu

Zhruba ve stejné době zavražděný muž přerušil kontakty i se svým synem, který žije na Kolínsku. Denik zjistil, že syna (jeho matkou není obviněná zubařka - pozn. red.) kontaktovala pražská kriminálka a synovi už potvrdila otcovo úmrtí.

K zavražděnému léčiteli chodilo se svými problémy celkem dost klientů. „Lidi v domě už i nadávali, že je to u nich jak na procesí,“ řekla Deníku jedna z klientek s tím, že partner zubařky provozoval praxi ve svém bytě v jednom z kutnohorských panelových domů. „Chodila jsem k němu, používal alternativní metody, rozhodně ale ne jakkoli násilné,“ popsala Deníku jeho klientka. Podle ní se v něm ale řada klientů zhlédla, a kromě léčby neduhů ho začali žádat i o pomoc s nezdravotními peripetiemi, jako byl nákup auta, nemovitosti a podobně. „Někteří s ním jezdívali i na dovolené, třeba do Španělska,“ uvedla žena.

Podobně "očarovaná" byla léčitelem údajně i jeho partnerka, zubařka z Kutné Hory. „Byla na něm dost závislá, když jí řekl, že by se měla otužovat, chodila po Kutné Hoře i v zimě jen v triku s krátkým rukávem,“ popsal zdroj Deníku. Když nešla po městě pěšky, jezdila autem, které mělo údajně registrační značku SAXANA86.

Pražští kriminalisté vyšetřují vraždu. Stopy údajně vedou do Kutné Hory

Partner zubařky zemřel podle informací Deníku poté, co v pražském bytě vykrvácel. Pořezat ho měla právě zubařka se známou. Vzhledem ke vztahu mezi partnery není podle informací Deníku vyloučeno, že útok byl reakcí na domácí násilí. „Některé dny ordinovala i v slunečních brýlích a byly vidět modřiny,“ řekl Deníku jeden ze zubařčiných pacientů. Neověřenou informací pak je, že obviněné ženy po činu samy zavolaly policii.

Z Moravy přes Děčín do Kutné Hory

Obviněná zubařka byla podle našich zjištění v mládí uzavřená, tichá a vzorná studentka. Spolužáci ze základní školy i gymnázia si ji vybavují jako plachou a hodnou dívku. „Vnímal jsem jí jako vílu nebo takovou éterickou bytost. Byla uzavřená, kolektivu se spíše stranila. Co se týká prospěchu, vždycky byla nejlepší ze třídy. Zkrátka bych ji přirovnal k prototypu šprtky," sdělil Deníku jeden z jejích spolužáků.

Plachá dívka vyrůstala a žila v menším městě na Prostějovsku sama s maminkou. „Po maturitě začala studovat vysokou školu v Praze a do městečka se vracela výjimečně. Potom, co jí zemřela před pár lety maminka, už nejezdila domů prakticky vůbec. Nikdo o ní téměř nic nevěděl," dodal další z jejích vrstevníků.

Po studiích působila na Děčínsku. „Pracovala u mě tři roky," řekl Deníku zubní lékař z Ústeckého kraje s tím, že se chtěla věnovat zubní chirurgii a připravovala se na atestaci. Tu také během působení na severu Čech získala. „Ruce na to měla," uvedl zmíněný zubař.

Zlom přišel podle něj, když došlo v její rodině k úmrtí a ona se ze dne na den vrátila na Moravu. Proměnu v jejím chování v souvislosti s rodinnou tragédií potvrdil i její soused a kamarád z kolejí.

Druhý zlom pak nastal podle jejich pacientů loni na podzim. V té době zubařka zvládla ordinovat i osmnáct hodin denně a pacienty si zvala na čtvrtou hodinu ráno či na desátou v noci.