Bez nadsázky lze konstatovat, že se hlavní líčení otevřít „podařilo“. Stalo se to totiž až na třetí pokus – a nikoli kvůli tomu, že by někdo z 24 obžalovaných nebo jejich advokátů dělal obstrukce.

Na vině byla opatření proti šíření koronaviru, kvůli nimž bylo třeba opakovaně rušit nařízené termíny, připomněl předseda trestního senátu Jiří Wažik. „Poprvé jsme se v šedesáti lidech sešli loni 10. března,“ konstatoval – s tím, že tehdy bylo jasné, že soudní líčení musí ustoupit koronavirové bezpečnosti. Zvlášť když jeden z obhájců uvedl, že se právě vrátil z Itálie – a pokašlává. Soudní líčení tak ani nezačalo a Wažik je odložil na přelom září a října. V loňském roce, takže z toho opět nic nebylo. Až nyní v úterý, o další rok později, se soudní jednání podařilo zahájit.

Kauza označovaná jako Miroslav Bartošek a spol. je obsáhlá nejen počtem obžalovaných, ale i obsahem spisu. Jen přečtení obžaloby v úterý trvalo půl dne. Ve stručnosti lze shrnout, že za údajnou škodou v podobě daňového úniku, vyčíslenou na čtyři sta milionů korun, stojí podle zjištění kriminalistů zmiňované vykazování a účtování fiktivních reklamních služeb v letech 2012–2016. Zapojený do této činnost měl být řetězec firem, do jejichž čela byli jako jednatelé dosazeni takzvaní bílí koně; lidé, kteří si přáli rychle zbohatnout a hlavním organizátorům poskytli svoji identitu, aniž sami nějak závažněji zasahovali do chodu společností, které měli řídit. Takových je mezi obžalovanými většina. Nyní je všech 24 souzených stíháno na svobodě – poté, co spadla klec, však někteří pobývali nějaký čas ve vazbě.

Po přečtení obžaloby došlo v úterý ještě na výslech prvních obžalovaného. Tím je takzvaný spolupracující obviněný, jenž trestnou činnost přiznává a usvědčuje ostatní. Výslechy dalších aktérů bude hlavní líčení pokračovat i v dalších dnech. Termíny zatím soudce Wažik rozepsal nejen do konce září, ale i na dva týdny v říjnu.

V případě uznání viny v souladu s obžalobou, která hovoří o zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a to společně s nejméně dvěma osobami a ve velkém rozsahu, může být podle trestního zákoníku ve hře trest odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let. V případě, že by podíl některých obžalovaných na trestné činnosti odpovídal nižší škodě, hovoří paragraf 240 o odnětí svobody na dvě léta až osm let.