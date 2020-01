„Muž byl pro obdobnou trestnou činnost v minulosti již desetkrát v celostátním pátrání. Jednalo se o protřelého recidivistu, který se při skrývání před spravedlnosti choval jako ryba ve vodě. Byl si velmi dobře vědom, že jej čeká nový pobyt za mřížemi v celkové délce tři roky a osm měsíců, a proto žil pod smyšlenou identitou,“ uvedla policejní komisařka Kateřina Dlouhá.

„Původně pracoval jako řidič kamionu po Evropě, ale riziko odhalení během silniční kontroly ho vyhnalo z kabiny řidiče do přírody. Přestěhoval se do středních Čech, kde pracoval nejprve jako zahradník a poté těžil dříví v okolí Týnce nad Sázavou," popsala Dlouhá.

Den před Silvestrem byl jeho výlet do lesa v Jílovém u Prahy poslední. „Byl si svou smyšlenou identitou a 'novým životem' natolik jistý, že se při návštěvě kutnohorských pátračů v lese nezmohl na žádný odpor a spolupracoval. Nový rok již slavil spolu s ostatními vězni ve věznici, kde jej čeká další prošetřování, tentokrát zpronevěry více jak jeden milion korun, ze které je podezřelý. Hrozí mu tak další výkon trestu odnětí svobody v délce dva roky až osm let,“ dodala Kateřina Dlouhá.

Statistika pátrání



V roce 2018 kutnohorští pátrači vypátrali celkem 75 osob. V roce 2019 vypátrali celkem 87 osob.



V roce 2018 vyhlásili celkem 164 osob do celostátního pátrání, z toho bylo již odvoláno 159.



V roce 2019 bylo vyhlášeno 181 osob do celostátního pátrání, z toho je již odvoláno 164.



Celostátní pátrání po osobě se vyhlašuje na základě příkazu k zatčení, příkazu k dodání do výkonu trestu, při pátrání po pobytu osoby, při pohřešovaní osoby, nebo při pátrání po svěřenci výchovného ústavu či dětského domova atd.