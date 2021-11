„Jedním z trestných činů je usmrcení z nedbalosti, druhým pak těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila Vlasta Suchánková s tím, že vyšetřovatelé případu z Územního odboru Policie ČR Nymburk také nařídili soudní pitvu usmrceného dítěte.

Trestní zákon stanoví pro usmrcení z nedbalosti u autonehody vězení v trvání dvanácti měsíců až šesti let. Pokud by se však prokázalo, že k nehodě došlo proto, že řidič hrubě porušil pravidla silničního provozu, hrozilo by mu v tom případě dva až osm let odnětí svobody. V rozhodování o skutku tak bude hrát svou roli i to, proč muž nezvládl své auto. Zatím pouze jako jedna z možných příčin tragédie, proč senior vozem najel na chodník se jeví mikrospánek. Policisté však tuto verzi zatím nepotvrdili a dál pokračují ve vyšetřování. To také už potvrdilo, že řidič v době nehody nebyl pod vlivem alkoholu.

Co je mikrospánek

Mikrospánek je krátké zdřímnutí, které může trvat od několika desetin sekundy až po půlminutu. Během této doby člověk nevnímá žádné vnější podněty. Neslyší zvuky nevnímá ani vizuální vjemy. Hlavní příčiny mikrospánku je nespavost a obstrukční spánková apnoe a často mu předchází snížená pozornost, ospalost a únava.