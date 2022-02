Policisté z libčického obvodního oddělení, kteří po zloději pátrají, by uvítali postřehy všímavých svědků, kteří si mohli všimnout pohybu podezřelé osoby. Ti své poznatky mohou poskytnout na nejbližší policejní služebně nebo předat prostřednictvím linky 158, připomněla policejní mluvčí Michaela Richterová. Zdůraznila také, že policisté upozorňují občany, aby si svůj majetek důkladně zabezpečili před krádeží i na svých pozemcích.

„I v prostorách za oplocením u svých rodinných domů; na svém území,“ zdůraznila mluvčí. Obzvlášť zmínila zahradní nábytek, zahradní náčiní, grily, ale i jízdní kola, koloběžky, motocykly či elektroniku. „Tyto věci je třeba mít v kůlně, v garáži nebo pod přístřeškem pod uzamčením nebo upevněné, neboť drzost pachatelů nezná mezí a je nevyzpytatelná,“ připomněla Richterová. V minulosti byl dokonce nedaleko Prahy zaznamenán případ, kdy zloděj, kterého se pak podařilo vypátrat, na zahradě rodinného domu vypustil a vyfoukl rozměrný nafukovací bazén, aby si kořist mohl odnést!

Ne vždy však pachatele, kteří touží rozmnožit svůj majetek bez placení či častěji získat věci, které by pak mohli zpeněžit, zabezpečení odradí. Potvrzuje to třeba případ vloupání do garáže s více než 90tisícovou škodou, který také řeší policisté z libčického obvodního oddělení. Tentokrát jde o krádež z Velkých Přílep, kde pachatel v Erbenově ulici udeřil v pondělí 7. února ve večerních hodinách nebo pak během noci na úterý.

„Podle dosavadního šetření nezjištěným způsobem překonal automatickou bránu do společných prostor podzemní garáže, kde se poté dostal do soukromé garáže, odkud odcizil žlutý kufřík s lisem na topenářské trubky s příslušenstvím a elektrické nářadí v hodnotě přesahující 90 tisíc korun,“ shrnula Richterová dosavadní zjištění. Připomněla, že i v tomto případě by policisté uvítali informace svědků o výskytu podezřelé osoby.

To ostatně platí i pro případ vloupání, který šetří policisté z řevnického obvodního oddělení. V tomto případě jde o vloupání na stavbu v Černošicích se škodou vyčíslenou na 195 tisíc korun.

K činu, který umožnilo přeštípnutí drátu spojujícího oplocení, došlo zhruba před měsícem během víkendu; od 15. do 17. ledna. Ve větším množství zmizely stropní stojky a příhradové nosníky. V tomto případě si svědci mohli všimnout nejen podezřelé osoby i či osob, ale i automobilu. Řevnickým policistům se lze ozvat na telefonní číslo 974 882 740 nebo zavolat na mobil s číslem 602 750 902 – a využít je rovněž možné linku tísňového volání 158.