Muž, pro něhož si kriminalisté v neděli přišli společně s příslušníky zásahové jednotky, byl podle policejní mluvčí Violety Siřišťové hlavním iniciátorem skupiny, která páchala rozsáhlou majetkovou trestnou činnost.

„Kriminalisté ve spolupráci se středočeskými kolegy operativní činností zjistili, že pětadvacetiletý muž má dva pomocníky,“ uvedla Siřišťová. S tím, že jeden z kumpánů hlavního podezřelého vozil po vloupačkách – a u druhého na zahradě zakopal ukradený trezor. Ano; i bytelná kasa, původně obsahující několik set tisíc korun, se stala jeho kořistí v jedné z navštívených firem. Dále se dotyčný zaměřoval hlavně na vloupání do rodinných domů a do aut, uvedla Siřišťová. Připomněla, že před pachatelem neobstála ani dvě vozidla luxusních značek, bral notebooky a rozmanité cennosti. Při domovní prohlídce se však našlo jen několik kusů ukradené elektroniky. Podezřelý při výslechu uvedl, že kradené věci obratem prodal.

Když v neděli spadla klec, policisté vyrazili dveře domu pomocí beranidla. A dotyčný ležel na zemi dřív, než se stačil rozkoukat. Při domovní prohlídce kriminalisté vedle kradené elektroniky zajistili ještě plynovou pistoli. A poté, co na policejní služebně všechno přiznal, putoval podezřelý do cely. „Jelikož byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen, a navíc několikrát řídil i přesto, že měl vyslovený zákaz řízení, putoval rovnou do vězení,“ vysvětlila Siřišťová. Dvojice, která mu pomáhala, je stíhána na svobodě.